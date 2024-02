Noordzeecross Middelkerke op zaterdag 10 februari in nieuw jasje

Op 15 januari begon voorzitter en parcoursbouwer Norbert ‘Petoeten’ Cicou met zijn team van 12 aan de opbouw van het parcours voor de jaarlijkse Noordzeecross die plaatsvindt op zaterdag 10 februari in Middelkerke. Een traditie die teruggaat tot de dagen van wijlen Norbert Dedeckere, die zijn kennis van het vak doorgaf aan zijn vriend Norbert Cicou. Dit jaar brengt enkele opvallende veranderingen met zich mee.

“Het parcours evolueert elk jaar een beetje, om het voor de renners uitdagend te houden”, begint Norbert Cicou. “Een opvallende verandering dit jaar is de toevoeging van een brug.” Een ander kenmerkend verschil is te vinden in de zandbak. Voorheen strekte deze zich uit over 60 meter lengte en 4 meter breedte, maar dit jaar is het korter en breder geworden, met afmetingen van 30 meter lengte en 8 meter breedte. Norbert legt uit dat dit het de renners extra lastig maakt, omdat ze na de eerste doortocht van de zandbank direct moeten draaien en terugkeren, waardoor ze uit hun tempo worden gehaald. Norbert Cicou onthult dat zijn inspiratie en kennis voortkomen uit zijn vriendschap met Norbert Dedeckere, die in 2015 overleed. Het parcours bevat subtiele uitdagende secties, geïnspireerd door de trucs van de kermis die Norbert Dedeckere beheerste.

Make-over

De startprocedure heeft ook een make-over gekregen. Na het begin in de Oostendelaan duiken de renners al na 150 meter het veld in. De balkjes, een traditioneel obstakel in veldritwedstrijden, zijn dit jaar strategisch geplaatst aan de publiekstent van Verkindere, op het verharde basketbalveld. Hoewel het parcours compact is, is er geen gebrek aan mogelijkheden om de race te volgen. Drie grote led-schermen zijn strategisch opgesteld, zodat het publiek het verloop van de Noordzeecross nauwlettend kan volgen. Er zijn ook veranderingen in de faciliteiten. Vorig jaar bevond het ceremoniële podium zich bij het Vita zwembad, maar dit jaar is er een nieuwe locatie. Helaas brengt de verandering in de vip-capaciteit minder goed nieuws. “Vroeger konden we 1.200 mensen voor de vip-lunch ontvangen, nu mogen we slechts 500 man plaatsen. Een serieuze tegenvaller”, aldus Norbert. Binnen het parcours van de Warande in Middelkerke zal een nieuwe, beveiligde fietsenstalling worden geïntroduceerd, voortkomend uit een enquête die vorig jaar is gehouden. Gelegen bij de hoofdingang, zal deze bewaakte fietsenstalling beschikbaar zijn van 9 tot 17 uur, waardoor bezoekers gemakkelijk en veilig hun fietsen kunnen stallen.

Praktisch

Voor degenen die de Telenet Superprestige in Middelkerke willen bijwonen op zaterdag 10 februari, zijn de ticketprijzen als volgt: volwassenen betalen 14 euro terwijl kinderen tot en met het geboortejaar 2011 gratis toegang hebben. Inwoners of tweede verblijvers van Middelkerke kunnen profiteren van een gereduceerd tarief, aangeboden door het gemeentebestuur. Deze tickets zijn echter alleen verkrijgbaar via de dienst Toerisme in Middelkerke en dit tot en met 9 februari.