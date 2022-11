Nieuwe voorzitter Handbalclub OLVA Brugge Mathias Maus: “Onze club attractief houden”

Mathias Maus fungeert als nieuwe voorzitter bij Handbalclub OLVA Brugge. De Bruggeling werd er in 2008 speler. Met initiatietrainingen groeide hij door en werd hij binnen de club tevens jeugdscheidsrechter en bestuurslid. Nu mag hij zich als voorzitter profileren.

“Onze nieuwe visie binnen het vernieuwde jonge bestuur bestaat eruit om de club moderner te maken”, vertelt Maus. “We willen meer inzetten op de sociale media. De website is volledig vernieuwd en we hebben een promoteam aangesteld. Het laatste jaar hebben we ervoor gekozen om flyers aan te maken met sponsors en die ook uit te delen. Volgend jaar zetten we opnieuw meer in op advertenties op Facebook, willen we meer aan jeugdwerking doen, jeugdscheidsrechters creëren en proberen om binnen de groep trainers te ontwikkelen. We hopen ook meer leden aan te trekken, zodat we onze handbalclub in Brugge opnieuw op de kaart kunnen zetten.”

Voor en met elkaar

Sportief wil men bij OLVA nog niet meteen veel gaan veranderen. “We zijn nooit een club geweest die het competitieve boven het sportieve stelt. Wij zijn geen club van sterspelers, maar een club die zijn sterkte haalt uit het spelen voor en met elkaar. Onze herenploeg zou graag weer in Liga 2 spelen. Ze zijn ondertussen ongeslagen in de reeks. Een promotie zou mooi zijn.” De dames en de jeugdploegen laat men nog verder ontwikkelen. “Het belangrijkste is dat de spelers zich goed voelen binnen de groep, zodat de mannen bijvoorbeeld vanaf 16 jaar de keuze maken om naar het mannenteam te gaan en ook binnen onze club blijven. Want met corona is ons toch opgevallen dat heel veel leden voor een andere vrijetijdsactiviteit hebben gekozen. Het is nu aan ons bestuur om onze club attractief te houden.” (ACR)