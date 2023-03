Nieuwe vereniging Ensō vervangt karateclub Do

Een drietal weken geleden kondigde de karateclub Do uit Avelgem aan te stoppen met onmiddellijke ingang. Nu werd echter aangekondigd dat er een nieuwe karateclub zal komen in Avelgem.

De vorige club is uiteengevallen na een verhitte discussie onder de bestuursleden. Het bleek al even te rommelen intern. Op de eerste vergadering werd de naam gekozen, het logo besproken en het trainingsschema vastgelegd. De samenstelling van het nieuwe bestuur werd ook besproken. “Transparantie is ons sleutelwoord, de leden maken de club”, volgens Jurgen Pollez, de nieuwe secretaris van de club.

“We zijn er op gebrand om verder te doen met de club, omdat de vraag zeer groot was van de mensen rondom ons. Het betekent dan ook zeer veel voor de leden, ouders en voor ons dat we onze hobby kunnen blijven uitoefenen.”

Kracht en elegantie

De oprichting van de nieuwe club zit nog in een beginfase. De goedkeuring is nog niet afgerond, maar het ziet er naar uit dat er binnenkort dus weer aan karate kan gedaan worden in Avelgem. De club zal Enso heten. Enso symboliseert absolute verlichting, kracht, elegantie, het universum en mu (de leegte) in de Japanse esthetiek.

(JDB)