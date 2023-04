Nieuwe ColorZone kleurt negende Grensloop: “Ook een wisselbeker voor sportiefste school”

Op vrijdagavond 12 mei mag Groot Menen opnieuw de kuiten insmeren voor de negende editie van de Grensloop. Ereburger van Menen, Frederik Van Lierde, is en blijft peter van deze Grensloop. Daginschrijvingen, een ColorZone en een wisselbeker voor de sportiefste school zijn de grootste nieuwigheden voor deze editie.

“We verwachten opnieuw heel wat deelnemers voor zowel de kidslopen als voor de 5- en 10km loop”, zegt schepen van sport Kasper Vandecasteele (Vooruit). “Deze laatste kunnen individueel of in groep, in teams van vier, afgelegd worden. Daarnaast blijven de verschillende nevencompetities bestaan zoals onder andere de verkiezing van de sportiefste lagere school, de mooiste ploegenfoto en de snelste teams.”

Enkele nieuwigheden dit jaar is dat er daginschrijvingen mogelijk zijn, tot de tot ter beschikking zijnde borstnummers op zijn. Het parcours werd ook opnieuw lichtjes gewijzigd. “Gezien de werken in de Oude Leielaan zo goed als afgewerkt zijn, kunnen we de groene long door het centrum opnieuw doorkruisen. Dit jaar hebben we ook een ColorZone, een niet-verplichte doorgang in de Oude Leielaan”, zegt schepen Vandecasteele.

Wisselbeker

Er is ook een wisselbeker maar enkel voor de sportiefste school. “De prijs wordt uitgereikt aan de school met de grootste participatiegraad. De scholen dienen via voorinschrijving de namen van hun deelnemende leerlingen door te geven via Star-Tracking zodat deze de sportiefste school kan berekenen. De winnende school ontvangt een wisselbeker en mogen zich een jaar lang ‘Sportiefste School van de Stad Menen noemen.”

Gezien de werken in de Oude Leielaan zo goed als afgewerkt zijn, kunnen we de groene long door het centrum opnieuw doorkruisen – Schepen van sport Kasper Vandecasteele

Er wordt door de organisatie opnieuw ingezet op duurzaamheid door bijvoorbeeld een waterbar te voorzien door de Watergroep. “Alsook het gebruik van herbruikbare bekers bij de waterbevoorrading en het opteren voor één gadget in plaats van een goodiebag. Zo beperken we de hoeveelheid plastiek en papier. Bij het aanbieden van iets hartigs bij de aankomst opteren we voor zelf vervaardigde lokale producten zonder verpakking”, vertelt Kasper.

Sportiefste organisatie

Er zal ook een prijs uitgereikt worden voor de ‘Sportiefste organisatie’. “Met dit initiatief wensen we bedrijven, vriendengroepen en verenigingen warm te maken om met hun organisatie in competitie te gaan met de andere deelnemers. De prijs wordt uitgereikt aan de organisatie die na de podiumceremonie van de 10km door lottotrekking hun naam uit de pot zien komen. Dit wil zeggen dat de kleinere organisaties ook in aanmerking komen voor deze prijs. Bij inschrijving dient ieder lid de naam van zijn/haar organisatie te noteren waar hij/zij toe behoort. De winnende organisatie ontvangt een bon die ze kunnen uitwisselen bij de handelaars van Shop & Beleef”, zegt Kasper.

Net als andere jaren kan elke deelnemer aan de Grensloop zijn mooiste foto insturen en zo kans maken op een prijs. Dit jaar wordt de foto niet gekozen door een unanieme jury, maar gaan de foto’s online via Facebook Stad Menen, de foto die het meeste likes genereert tussen 19 mei en 26 mei 2023 wint. De foto dient ingezonden te worden via www.menen.be/grensloopfoto, dit tegen ten laatste 17 mei 2023. De winnaar wordt bekend gemaakt op maandag 29 mei 2023.

(NV)