Nieuw tophockeyveld in Kortrijk moet komaf maken met plaatsgebrek

Lange Munte wordt de tweede thuishaven van de Kortrijkse hockeyclub Saint-Georges. “En dat was dringend nodig”, zegt voorzitter Anthony Tombeur (36). “Onze club in de Doorniksewijk heeft maar één veld voor 600 leden.

Ter vergelijking, in Breda heeft een club met 1.600 leden acht hockeyvelden. In totaal heeft België gemiddeld 450 leden per veld, terwijl Nederland onder de 200 zit. Het is dus een algemeen probleem.

Ledenstop

“Wij hebben dit jaar zelfs een ledenstop moeten invoeren. Door de aanleg van een tweede veld creëren we extra ruimte om onze kwalitatieve jeugdopleiding verder uit te bouwen of een Hockey2School-project op te zetten. Het is onze ambitie om de beste hockeyclub van West-Vlaanderen te zijn. We mikken op een verdere groei tot 1.000 leden.”

De stad en de club beslisten daarom om samen een nieuw hockeyveld aan te leggen op sportsite Lange Munte. “Het minder gebruikte vierde voetbalveld zal wijken voor een eersteklas hockeyveld, goed voor een investering van ongeveer 1 miljoen euro.”

“Niet alleen kan de club zich verder ontwikkelen, we komen met deze aanleg ook tegemoet aan de stijgende populariteit van de hockeysport. Meer Kortrijkzanen kunnen zo kennismaken met de sport”, vertelt schepen Wouter Allijns.

29 jeugd- en 10 seniorsploegen

Het hockeyveld wordt een waterveld. Door de kunstgrasmat te bevochtigen is er minder wrijving is op de bal en op de huid bij een sliding. “Het is net die watertechnologie die een groot deel van het budget vraagt. Het water wordt opgevangen en hergebruikt met slechts een beperkt verlies”, licht Wouter toe.

De aanleg van het nieuwe veld is voorzien voor het eerste deel van 2023 zodat de club het nieuwe veld in gebruik kan nemen vanaf de start van het seizoen volgend jaar in september. De club zal de trainingen en officiële wedstrijden van de 29 jeugd- en 10 seniorsploegen verdelen over beide sites.