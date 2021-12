Nieuw polyvalent clublokaal in Sportpark De Schorre voor drie Oostendse sportclubs

Stad Oostende besliste om in Sportpark De Schorre een gemeenschappelijk clublokaal te bouwen voor baseballclub Piranhas Oostende, Ostend Exiles Cricket Club en American footballclub Ostend Pirates. De nieuwe polyvalente infrastructuur zal ruim 1 miljoen euro kosten.

In Sportpark de Schorre bevinden zich verspreid over het terrein heel wat kleedruimtes en lokalen. Achteraan het sportpark (aan de Klemskerkestraat) was er echter nog geen infrastructuur voorzien. Daarom werd op deze locatie tijdelijk een zeecontainer geplaatst voor de opslag van materiaal. Stad Oostende voorziet nu een definitieve oplossing. Achteraan Sportpark De Schorre wordt een gedeeld clublokaal gebouwd voor de baseballclub Piranhas Oostende, Ostend Exiles Cricket Club en de American footballclub Ostend Pirates.

Gezonde geest in gezond lichaam

“De voorbije maanden hebben ons meer dan ooit geleerd dat sporten en gezond blijven, maar ook menselijk contact, van het allergrootste belang is. Zonder goede sportinfrastructuur is dat onmogelijk. Daarom investeren we in dit gloednieuwe clubhuis waar drie sportclubs eindelijk hun vast stek krijgen. Zo versterken we een gezonde geest in een gezond lichaam en geven we het sociaal leven in onze stad een boost”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Stadseigendommen.

© gf

Het clubhuis omvat vijf kleedkamers met douche, twee kleedkamers voor scheidsrechters, een polyvalente ruimte met kitchenette en bar, publieke sanitaire voorzieningen, een overdekt terras en drie grote bergingen. Het volledige clubhuis zal voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. De totale bouwkost wordt geraamd op 985.000 euro exclusief btw. De start van de werken is voorzien voor het najaar van 2022.

Relatief nieuwe teamsporten

Na overleg met de sportclubs en het ontwerpbureau werd in 2020 een voorontwerpstudie uitgevoerd waarbij rekening werd gehouden de behoeften van de verschillende clubs.

“Baseball, American football en cricket zijn bij ons relatief nieuwe teamsporten, en worden nog niet zolang beoefend in Oostende. De dienst Sport heeft een goede samenwerking met de drie betrokken sportclubs, die in het verleden al meermaals hielpen bij het uitrollen van diverse acties om hun sport te promoten. De clubs hebben een zeer goede werking, maar worden momenteel geremd in hun groei door een gebrek aan toereikende accommodatie. We hopen hen met de bouw van dit lokaal een nieuw elan te geven zodat de clubs verder kunnen groeien,” aldus schepen van Sport Bart Plasschaert.

De Baseballclub Piranhas werd opgericht in 1999. Ze hebben een honderdtal leden. De Ostend Exiles Cricketclub werd officieel opgericht in 2020, maar bestaat eigenlijk al sinds 2001. Ze hebben een vijftigtal leden en kwalificeerden zich onlangs voor de European Cricket League in Spanje. De American Footballclub Ostend Pirates werd officieel opgericht in 2012, maar bestaat al sinds de jaren ’90. Ze hebben een honderdtal leden.