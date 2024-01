Mountainbiker Wout Alleman opent zijn seizoen in Mediterranean Epic:“WK staat met rood aangestipt”

Wout Alleman kroonde zich vorig jaar tot Europees mountainbikekampioen op de marathonafstand. Dit jaar wil de 27-jarige Otegemnaar op zijn elan doorgaan. Vooral de Cape Epic en het WK in Snowshoe staan met stip in de agenda aangeduid. “Nu ik die Europese titel heb, wil ik graag ook de regenboogtrui veroveren”, aldus Alleman.

2022 viel door klierkoorts voor een groot deel in het water, maar 2023 was voorlopig het mooiste jaar uit de carrière van Wout Alleman. In maart won de Otegemnaar, net als in 2022 overigens, een etappe in de befaamde Cape Epic, een meerdaagse mountainbikerace in duo op Zuid-Afrikaanse bodem. Hij werd voor de tweede keer Belgisch kampioen en in juni was er het absolute hoogtepunt: de Europese titel op de marathonafstand in het Franse Laissac. Alleman versloeg er zijn Oostenrijkse ploegmaat, titelverdediger Fabian Rabensteiner. Maar dat was nog niet alles: in januari waren hij en zijn partner Lieselotte Delesie al papa en mama geworden van een dochtertje, Lilou.

“2023 zal ik inderdaad niet snel vergeten”, glimlacht Alleman. “Op persoonlijk én sportief vlak was het een van de mooiste jaren. Het zal moeilijk worden om nog beter te doen. Door papa te worden zat ik in een positieve flow. Mijn eerste internationale titel blijft speciaal. We zien wel of er nu nog meer inzit.”

Nieuw team

Na twee jaar bij het Italiaanse Willier-Pirelli Factory team zal Alleman in 2024 uitkomen voor het Spaanse Buff-Megamo Team, waar hij ploegmaat wordt van Hans Becking. Met de Nederlander zal Alleman een duo vormen in de Cape Epic, die opnieuw een groot doel wordt. Vorig jaar werd Alleman met Rabensteiner vierde in het eindklassement. “Elk jaar heb ik al één etappe gewonnen”, vertelt Alleman.

“Op persoonlijk én sportief vlak was 2023 een van de mooiste jaren”

“Eenmaal je daarin geslaagd bent, wil je ook wel eens voor het eindklassement gaan. Dat is ook één van de redenen waarom ik van ploeg veranderd ben. Ik zat een beetje in een comfortzone en moest nog dat tikkeltje meer gemotiveerd worden. De Cape Epic is ook het hoofddoel van mijn ploeg. Hier op stage in Spanje trainde ik al stevig met Hans Becking. We komen goed overeen en de vorm is momenteel bij beiden goed. Nu is het alleen hopen dat niemand van ons twee geblesseerd raakt. Vorige week tijdens de fotoshoot ben ik ten val gekomen. Niets ernstig, maar het toont weer aan dat het soms in kleine dingen zit.”

Ook het EK en WK, waarin Alleman vorig jaar twaalfde werd, staan opnieuw hoog op het verlanglijstje. “Het nieuwe parcours van de Europese titelstrijd in het Poolse Gdynia ken ik nog niet. We weten dus niet wat we ervan moeten verwachten. Het zou vrij vlak zijn, maar momenteel is het moeilijk om te zeggen of het iets voor mij is. Zolang het geen Franse of Zwitserse Alpen zijn, is dat sowieso het geval. Het WK-parcours kennen we wel al. Eind vorig seizoen was er al een Wereldbekermanche in Snowshoe in de Verenigde Staten, waar ik zelf trouwens niet van de partij was. Volgens wat ik intussen hoorde, zou het een omloop met korte, steile hellingen zijn. Dat moet me liggen. Het EK heb ik al gewonnen, dus is het WK dit jaar het grootste doel dat ik op mijn verlanglijstje heb staan.”

De voorbije weken vertoefde Alleman in Spanje om zich op het nieuwe seizoen voor te bereiden. Van 8 tot en met 11 februari is Alleman aan de slag in de Mediterranean Epic. Van 26 februari tot en met 2 maart volgt de Andalucia Bike Race, het laatste opstapje naar de Cape Epic, die plaatsvindt van 17 tot en met 24 maart. “In de Mediterranean Epic, een UCI-race van buiten categorie, zal ik meteen tegen zowat alle toppers strijden. Ik heb een prima winter achter de rug en was weinig ziek. Hopelijk blijft dat zo. Ik heb goed getraind, al blijft het altijd moeilijk om te zeggen waar je echt staat tegenover de rest.”

Hoogtetraining?

In Andalusië zal ik voor het eerst een duo vormen met Hans Becking. Wat na de Cape Epic volgt, weet ik nog niet. Sowieso zullen dit allemaal voorbereidingswedstrijden op het EK in juni zijn. Of ik van plan ben om een hoogtestage in te lassen? We zijn erover aan het nadenken, maar tot op vandaag probeerde ik dat nog nooit uit. En als je nog nooit iets geprobeerd hebt, vind ik dat altijd een risico. Ik ben dus op het goede moment aan het wachten. Misschien is de periode na de Cape Epic daarvoor wel geschikt. Even afwachten. Ik vind het sowieso niet slecht dat ik zoiets nog achter de hand houd om nog te kunnen groeien.”