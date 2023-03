Michiel Lambrecht verkozen tot sportman van het jaar

Naar jaarlijkse traditie wordt door de gemeentelijke sportraad, in samenwerking met de gemeente, een groot kampioenenfeest opgezet. Voor de gelegenheid liep de grote feestzaal van Mandelroos goed vol. Tussen de huldiging door werden verschillend sportieve acts opgevoerd.

Dit jaar werd voor het eerst geen sportvrouw verkozen. Geen enkel vrouwelijk sportfiguur zou voldaan hebben aan de criteria. Uiteindelijk werden er drie sportievelingen verkozen en zij mochten het podium op voor het in ontvangst nemen van een geschenk van kunstenaar Georges Schelstraete.

Kampioenenhulde

Sportman werd uiteindelijk de beloftevolle wielrenner Michiel Lambrecht die straks de stap zal zetten naar de profs, maar toch al een achttal keer mocht proeven van een profwedstrijd. Daarnaast was er ook de verdienstelijke jongere bij de jongens en die eer viel te beurt aan de Ginstenaar Warre Baert die heel goed bezig is in de badmintonsport. De titel van verdienstelijke jongere bij de meisjes werd de 12-jarige pistoolschutter Elise Debo. Eerder op de avond werden ook de diverse kampioenen in de bloemetjes gezet.

Badminton: Karel Snauwaert, Wout Vermeire, Daan Vermeire, Stef Dewulf en Lukas Vandenberghe. Biljarten: Ruben Vermeulen en Hein Bekaert. Bowlen: Freddy Desplenter, Hilde Van Esbrouck, Dirk De Keyzer, Rita Tytgat, Siemen Vercaemst en Lotta De Clerck. Fietsen: Joost Dobbels, Emile Dejonghe, Luk Declerck, Marleen Martin en Michiel Lambrecht. Kaarten: Hervé Vanhee, Linda Vanderzijppe, Carlos Libbrecht, Jan Desplenter, Gilbert Denijs, Denise Valcke en Carlos Libbrecht.

Petanque: Raf Duyvejonck, Rosette Vullers, Jaak Vandekerckhove en Hilde Van Esbrouck. Vinkensport: Francky Roelstraete, Benny Roelstraete, Dorine Vervaecke, Philip Ampe, Luc Casteleyn, Raphael Dhondt, Eddy Dejonghe en Marc Decock. Voetbal U21 scor: Arne Coucke, Viktor Desplenter, Emiliano Lambrecht, Jonas Mingneau, Milan Smets, Kaïn Vancoillie, Arthur Vanlerberghe, Mauro Vandekerckhove, Maurits Vandenbussche, Stijn Verbeke en Rune Verhulst. (CLY)