Mibac Middelkerke organiseert opnieuw een krokuskamp

In de krokusvakantie organiseert basketclub Mibac Middelkerke traditioneel een krokuskamp. Ze doen dit al sinds de jaren negentig, de laatste jaren is Kristof De Greve (40) voormalig Krak van Middelkerke een van de trekkers.

Kristof De Greve zit al een hele poos bij Mibac. “Dat moet al zo’n 20 jaar zijn. Ik was hier speler en speelde kampioen in derde provinciale, ik was speler tot 2015”, zegt de voormalige spelverdeler. “Ik ben ook al jeugdtrainer en trainer van de tweede herenploeg geweest. Nu ben ik nog steeds coach van de U12 meisjes. Ik heb de basketmicrobe kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Onze dochter Maxine speelt in Middelkerke en onze zoon Mattéo speelt in Oostende.” Kristof engageert zich verder nog in het jeugdbestuur en zet mee zijn schouders onder het krokuskamp in De Branding en De Krokodiel.

“Dat initiatief doen ze hier al meer dan 30 jaar. In het begin waren dat vier dagen, sinds enkele jaren doen we dit nog drie dagen. We merken iets minder inschrijvingen dan de afgelopen jaren. Veel kinderen gaan tijdens de krokus ook op reis. Het is vrij voor iedereen. Het kamp is er van 9 tot 16 uur en je betaalt 105 euro inschrijving. We verwelkomen alle jeugdspelers tot en met 15 jaar. Alles wordt opgesplitst in verschillende leeftijdscategorieën. Er kan nog steeds ingeschreven worden. Elke dag kijken we ook om een alternatieve activiteit te voorzien. Een van die activiteiten is bijvoorbeeld een initiatie padel bij Golden Point. Mijn rol is vooral coördinerend. Zorgen dat al het materiaal aanwezig is en als er een trainer zou uitvallen, dan spring ik in.”

Mooie instroom

“Er zijn zowel eigen jeugdtrainers als trainers van andere clubs die het kamp in goede banen leiden”, zegt Kristof, die een mooie instroom ziet bij Mibac. “Zeker bij de allerkleinsten en ook in de oudere jaren zitten we goed gebeiteld. We moeten creatief uit de hoek komen om niet met te veel spelers te zitten. Naast het krokuskamp doen we nog een stagedag in de kerstvakantie. Verder sta ik in voor het zoeken en aansturen van trainers. Ook volgend seizoen zal ik me met hart en ziel inzetten voor deze mooie club”, aldus Kristof. (API)