Menen organiseert sportbeurs met gratis lezing Frederik van Lierde

Op vrijdag 16 september organiseert de stedelijke dienst Jeugd/Sport voor het eerst in de geschiedenis een Sportbeurs, dit in samenwerking met de Sportraad Menen.

“Na enkele woelige jaren voor onze sportverenigingen, willen we alle Meense sportverenigingen samenbrengen in Park ter Walle, waar elke club de kans krijgt zichzelf in de kijker kan zetten door het plaatsen van promo, het geven van een demo of op een andere manier”, legt schepen van Sport Kasper Vandecasteele (links op de foto) uit. “Naast demo’s van de clubs, voorzien we ook fietsen op rollen, een behendigheidsparcours en komt de volleybus langs.”

In de voormiddag komen de lagere scholen uit Menen, Lauwe en Rekkem langs en in de namiddag komen de secundaire scholen aan bod.

Netwerkmoment

Na 15:00 is er dan vrije toegang voor iedereen om te netwerken, iets te drinken of te eten en natuurlijk om de beurs te bezoeken en de verschillende demo’s uit te proberen. Aansluitend is er dan exclusief de uiteenzetting van Frederik Van Lierde, die komt vertellen over zijn meer dan geslaagde topsportcarrière.

“Het zal zeker de moeite lonen, Frederik zal niet enkel toelichten hoeveel het van een mens vraagt om tot dergelijke prestaties te komen, maar toont ook de andere kant van topsport. Er zal ook veel ruimte zijn voor interactie”, vult de voorzitter van de stedelijke Sportraad Wilfried Ossieur aan.

Meer informatie is er terug te vinden het Facebookevenement Sportbeurs met lezing Frederik Van Lierde (gratis toegang). “De toegang is volledig gratis, maar zet jullie zeker op aanwezig via deze link!“, klinkt het nog bij de organisatie.