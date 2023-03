Meest unieke sporthal in Vlaanderen voor mensen met een beperking geopend: “Zondag opendeurdag voor het grote publiek

Palend aan Westhoek Turncentrum langs de Kasteelweg in Vlamertinge opende Westhoek Turncentrum een nieuwe sporthal voor kinderen en volwassenen met een fysische of psychische beperking. “Dit is uniek in Vlaanderen”, vertel Ruth Develter. “Wij hadden in ons Turncentrum al een aanbod voor kinderen met een beperking, maar nu is er dus een sporthal die volledig is aangepast.”

Deze unieke accommodatie in Vlaanderen werd gerealiseerd met eigen middelen, dus zonder ook maar enige vorm van subsidies, komt er omdat het bestuur van Westhoek Turncentrum van oordeel was dat mensen met een beperking recht hebben op beweging. Voor die doelgroep waren er tot op de dag van vandaag te weinig mogelijkheden. “Voor de coronaperiode werd de nieuwe en afgewerkte zaal geraamd op 700.000 euro”, vervolgt Ruth Develter, verantwoordelijke voor steun- en fondsenwerving. “Uiteindelijk hangt aan de zaal een prijskaartje van 850.000 euro. Via crowfunding, sponsoring en donaties rekenen we op een bedrag van 150.000 euro. Bij de bank hebben we 500.000 euro geleend, een bedrag dat we op 15 jaar tijd zullen terugbetalen.”

Heel ruime doelgroep

De nieuwe sporthal is toegankelijk voor een heel ruime doelgroep. “Omdat wij en ik naar een fitness gaan, hebben mensen met een beperking ook het recht om op eender welk tijdstip te sporten”, vervolgt Ruth Develter. “Ook mensen uit rusthuizen of personen met een beperking uit instellingen zijn welkom in de zaal. Zij kunnen bijvoorbeeld op bepaalde momenten de zaal afhuren om te bewegen met onze trainers of indien gewenst met hun eigen begeleiders. Ook personen die een zware revalidatie tegemoet gaan, kunnen samen met hun kinesist of fysiotherapeut bij ons terecht. Peutertjes en mensen op hoge leeftijd kunnen bewegen in de aangepaste zaal. Mensen met dementie kunnen hier zeker terecht. Het Ninja-parcours is bedoeld voor kinderen met ADHD en de snoezeltentjes zijn uitermate geschikt voor wie autisme heeft.”

Interactieve muur is paradepaardje

“In de nieuwe sportzaal is een interactieve muur waarmee we mensen met autisme en dementie kunnen prikkelen aan de hand van vormen, geluiden en kleuren. Op die interactieve muur kunnen we tientallen spelmogelijkheden projecteren: van puzzels over danspasjes tot basketgoals, zowel voor individuele als teamtoepassingen. Daarnaast is er in de zaal een klimmuur, ruimte voor freerunning, een ninjaparcours en krachttoestellen voor mensen met een fysieke beperking. Met onze accommodatie passen we ons aan de sporters aan. Alle toestellen zijn verstelbaar zodat ook rolstoelgebruikers die kunnen gebruiken. Wie in groep komt bewegen, kan een beurtenkaart kopen en op die manier deelnemen aan de lessenreeksen. Wie individueel komt oefenen, kan een beroep doen op een personal coach die wij voorzien. Hij stelt een individueel trainingsprogramma op en komt om de drie weken langs om te evalueren en eventueel het aangeboden programma bij te sturen.”

Financiële steun

Tijdens de officiële opening overhandigde de Ieperse serviceclub Kiwanis Young Professionals een cheque van 8.000 euro. “Tijdens en na de coronaperiode organiseerden we tal van activiteiten die tot doel hadden om het G-fit project van Westhoek Turncentrum te steunen”, vertelt voorzitter Adrien Waterbley. “We organiseerden onder meer een online quiz, verkochten apero-boxen, hadden 700 aanwezigen op onze after work party die in de Mercedes-garage in Ieper plaatsvond en organiseerden gedurende 24 uur een padel-evenement in Elverdinge. We zijn trots dat we ons steentje kunnen bijdragen en zoeken tevens extra leden die onze serviceclub willen vervoegen.”

Opendeurdag

Zondag 26 maart tussen 10 uur en 17 uur gooit de nieuwe zaal de deuren open tijdens een opendeurdag. “Iedereen is welkom om ons uniek project te komen bekijken”, vervolgt Ruth Develter. “We stellen meteen ook ons eerste G-sportkamp voor. Van 11 april tot en met 14 april kunnen kinderen tussen 10 jaar en 14 jaar met een licht tot matige beperking drie uur per dag genieten van sport, beweging en plezier. Het sportkamp kost 45 euro voor wie lid is van Turnkring Vlamertinge en 60 euro voor niet-leden.” Info of meteen inschrijven kan via mail naar gfitvlamertinge@gmail.com. (EG)