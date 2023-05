Medailleregen voor Mivalti op Special Olympics

Achttien atleten van Mivalti hebben vorige week hun beste beentje voorgezet op de Special Olympics in Mechelen. Ze kwamen terug naar Tielt met liefst 25 (!) medailles op zak.

Het centrum voor personen met een beperking was sterk vertegenwoordigd op de 39ste editie van de Nationale Spelen van de Special Olympics Belgium, dat woensdagavond officieel geopend werd in het stadion van KV Mechelen. “Onze atleten gaven drie dagen lang het beste van zichzelf en genoten met volle teugen van de sfeer”, weet Kimberly Commyn van Mivalti. “De medailles vormden uiteraard de kroon op het werk. Zo wonnen Charlotte en Maïka samen drie gouden medailles in het paardrijden, terwijl Sven en Ellen samen drie keer goud wonnen in het zwemmen. Naast het sporten konden de atleten ook genieten van een terrasje onder de stralende zon, meezingen en dansen op de festivalweide, of op de foto gaan met onder meer Sander Gillis en Koen Wauters. of deelnemen aan tal van andere activiteiten.”

De achttien atleten wonnen samen 25 medailles. Een keer goud, twee keer zilver en twee keer brons in atletiek, twee keer goud, twee keer zilver en vier keer brons in het wielrennen, drie keer goud en twee keer zilver in het zwemmen, drie keer goud, drie keer zilver en een keertje brons in het paardrijden. Ook in het badminton was Mivalti vertegenwoordigd, maar daar werd geen medaille gehaald. (SV)