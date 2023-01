Matthieu Bonne stunt weer met fietstocht van 1.000 km van Zürich naar Bredene

Geen uitdaging te gek voor atleet Matthieu Bonne, die vorig jaar acht triatlons na elkaar op acht verschillende eilanden tot een goed einde bracht. Ook tijdens de winterperiode zit hij niet stil.

De winter is duidelijk geen reden om stil thuis te zitten voor Matthieu Bonne. Eerder deze week werkte de Bredense ultrasporter een fietsrit van maar liefst 1.005 km af, van Zürich naar zijn thuishaven in Bredene.

Matthieu vertrok maandag stipt om 11 uur in de Zwitserse stad. Hij fietste onderweg iets meer dan 51 uur en nam tussendoor ook 16 uur pauze in totaal, leert de analyse van zijn activiteit op Strava. Het ritje was goed voor 10.448 hoogtemeters en Matthieu verbruikte 19.510 kilocalorieën, aldus de sportapp.

Het parcours van de gekke rit. © Strava

Matthieu Bonne noemt het een doorgedreven training als voorbereiding richting een aantal veelbelovende wereldrecordpogingen later dit jaar, aldus Focus&WTV. Opgeven was nooit een optie. “Aan een avontuur beginnen en er vroegtijdig mee stoppen, dat is eigenlijk gewoon geen keuze voor mij”, aldus de Bredenaar, die verder spreekt over zijn mooiste fietsrit ooit.

Enkele maanden geleden werd Matthieu Bonne nog officieel aangesteld als ereburger van Bredene, als blijk van respect voor zijn sportieve prestaties. Matthieu zwom in 2020 als eerste ooit de Belgische kust af. Hij vertrok in De Panne en kwam bijna 24 uur later aan in Knokke-Heist, een zwemtocht van maar liefst 67 kilometer. Dat was niet de eerste stunt van de nieuwe ereburger. Hij zwom in 2019 succesvol solo het kanaal over. Ook dat was een prestatie van mythische proporties. Een Iron Man-triatlon en deelnemen aan de Marathon des Sables waren eerder al op zijn palmares geschreven.