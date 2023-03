Matthieu Bonne klaar voor nieuwe recordpoging: “4.000 kilometer fietsen op een week tijd”

Ultrasporter Matthieu Bonne (29) uit Bredene, bekend van zijn deelname aan het tv-programma Kamp Waes, is klaar voor een nieuwe uitdaging. Deze keer wil hij 4.000 kilometer fietsen op slechts een week tijd. Hiermee wil hij het wereldrecord van langste afstand op een week tijd verbeteren. Voor de vorige uitdaging legde hij op de Canarische eilanden 8 keer een Iron Man, een extreme triatlon, af in 8 dagen tijd.

Maandag 20 maart start Matthieu Bonne uit Bredene aan zijn nieuwe uitdaging. Hij wil het wereldrecord van langste afstand fietsen in zeven dagen tijd verbreken. In Phoenix, Arizona in de Verenigde Staten zal hij helemaal alleen maar liefst 4.000 kilometer fietsen. “Om die afstand even te kunnen vergelijken: de Tour de France is ongeveer 3.600 kilometer lang en wordt gereden op drie weken tijd.”

Het huidige wereldrecord staat nu op 3.590 kilometer. “Ik ben iets ambitieuzer en mik op 4.000 kilometer. Om die 4.000 kilometer te halen zal ik zeven dagen op een rij 20 uur per dag moeten fietsen en dat met een gemiddelde van 29 à 30 kilometer per uur. Het lijkt misschien onmogelijk, maar daar ga ik net graag voor! Of het mij zal lukken? Daar heb ik geen idee van. Ik ga het beste geven en vertrouwen op mijn lichaam en geest. Het landschap is in Arizona vrij vlak en hopelijk is er weinig wind. Met de aangename temperaturen en een zonnetje krijg ik misschien ook wel een kleurtje”, grapt Matthieu.