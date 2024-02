Marvin Odent winnaar van de Sport’Yper trofee

Vrijdagavond was er heel wat sportief talent aanwezig in Het Perron in Ieper voor de uitreiking van de Ieperse sportprijzen 2023.

In het eerste gedeelte werden alle Ieperse kampioenen in de diverse categorieën voorgesteld, waarna er werd over gegaan tot de uitreiking van de trofee van sportverdiensten. Drie heren mochten die in ontvangst nemen: Pedro Decrock voor zijn jarenlange inzet voor het Ieperse basket, Pierre Maes voor zijn tomeloze inzet voor de Elverdingse voetbalploeg en Raphael Ameele tenslotte die eveneens in de voetbalmiddens geen onbekende is en een mooi palmares kan voorstellen.

In het derde deel werd de winnaar van de Sport’Yper Trofee bekend gemaakt. Er waren acht genomineerden: de broers Alexander en Arthur Delahaye (gymnastiek), de aflossingszwemploeg van ISWIM, de netbalploeg Huis van de Vaart, Fen Verhaeghe (triatlon), Watashi Karate Jutsu (karateclub) Sander Cottignies (atletiek) en Marvin Odent (G-wielrennen).

Het was Marvin Odent die het finaal haalde en de trofee in ontvangst mocht nemen. Marvin is actief bij de handbikeclub The Spirit of Handcycling en draait al enkele jaren mee in het competitieve circuit. Hij behaalde al meerdere titels en in 2023 maakte hij de overstap naar het internationale circuit. Hij fietste al een indrukwekkend palmares bijeen. Hij werd ook de eerste Belg in alle nationale wedstrijden en heeft nu ook een topsportcontract beet, waar hij nog beter zal worden begeleid. Marvin was uiteraard fier om de trofee in ontvangst te mogen nemen en kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst. (EF)