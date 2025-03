Marie Amandels, jeugdlaureaat jonger dan 15 jaar

De titel van jeugdlaureaat, in de categorie jonger dan 15 jaar, ging naar Marie Amandels van Atletiek Zuid West en Turnclub Yzervast. Ze won zowat alle belangrijke atletiekkampioenschappen waaraan ze deelnam en is zonder twijfel de primus in het polsstokspringen bij de kadetten meisjes. Ook laat de 14-jarige zich opmerken bij Yzervast, waar ze twee provinciale recreatietornooien won. Op plaats twee eindigde Xander Cuvelier en op de derde plaats Lotte Lazou, beiden van Sobeka Kajakclub. (GJZ/foto GJZ)