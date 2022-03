Mardi Gras mag terugblikken op geslaagde editie

Op de Kuurnse hippodroom werd dinsdag de jaarlijkse Mardi Gras georganiseerd, een monument in de Belgische drafsport. Vorig jaar moest het evenement doorgaan zonder publiek wegens de coronacrisis, maar dit jaar kon dit terug met publiek. De afgelopen weken werden de drafkoersen ook al met publiek georganiseerd en geleidelijk vinden de mensen terug de weg naar de hippodroom. Dinsdag was er veel volk op de Kuurnse hippodroom en dit was ook te zien in de weddenschappen die het goed deden. In de Kubox werd er een meeting georganiseerd door het ezelskruiske om bedrijven aan elkaar te koppelen en ook hier hadden we een Full House. Het restaurant op de hippodroom zat eveneens afgeladen vol en op en rond de tribunes was er een gezonde ambiance terug te vinden. Op sportief vlak werden we beloond met prachtige koersen met als hoogtepunt uiteraard de Grote Winterprijs. Daarin won favoriet Cyriel D’Atom met Hanna Huygens in de sulky. De tienjarige Franse draver won voor de tweede opeenvolgende keer deze klassieker. Tussenin wist hij in oktober op Kuurne de Grote Prijs Talpe te winnen, waarmee hij voor een unicum zorgt. De tweede plaats ging naar medefavoriet Colonel die uit Duitsland overkwam, Desir Castelets van Leffingenaar Yannick Desmet werd derde.

Cyriel D’Atom won met Hanna Huygens de Grote Winterprijs. © TH

Er werden tien koersen gelopen op deze galameeting en daarvan konden de West-Vlaamse deelnemers er enkele winnen. Assebroeknaar Pavel Tamsin wist als driver zelfs twee keer te zegevieren. Eerst reed hij Gratte Ciel naar de zege en daarna won hij de Prijs van Brussel met Falcon Jet. Moorselenaar Lieven Cannaert die al het ganse jaar uitstekend op dreef is, wist te zegevieren met Hello Vrac. Stal Meva uit Meulebeke wist dan weer te zegevieren met Edene D’Is en Ruiseledenaar Jo Corbanie won de Trofee der 5- en 6-jarigen met Melting Pot. Dit voorjaar wordt er nog drie keer gekoerst op de Kuurnse hippodroom, dit op 13 en 27 maart. De laatste meeting gaat door op 24 april met als hoogtepunt de prijs van de voorzitter.