Marathon-mountainbiker Wout Alleman sportman van het jaar in Wielsbeke

Marathon-mountainbiker Wout Alleman is logischerwijs verkozen tot sportman van het jaar 2023 in Wielsbeke. Bij de vrouwen keerde gymnaste Kato Callens met de hoofdprijs huiswaarts.

De gemeente Wielsbeke spaarde kosten noch moeite om haar kampioenen in de bloemetjes te zetten in oc Leieland. Heel wat Belgische kampioenen passeerden de revue. Sportman van het jaar Wout Alleman (27) werd deze zomer Europees en Belgisch kampioen marathon-mountainbike.

“Die Europese titel blijft nog altijd een kippenvelmoment. In het bijzijn van mijn ouders, dochtertje en vrienden beleefde ik een onvergetelijk moment. De ambitie is om volgend jaar mijn titel in Polen te verlengen. Het WK in Amerika staat in het rood genoteerd in mijn agenda.”

Sportvrouw van het jaar

Bij de vrouwen was het gymnaste Kato Callens die zich verdiend sportvrouw van het jaar mocht noemen met haar Belgische titel B-niveau. “Ik werd ook West-Vlaams kampioene”, vertelt de 15-jarige Egemse. “We werken hier bij Steeds In Form met uitstekende coaches die drie keer per week twee uur trainen. Als ik wil doorstoten naar het A-niveau moet ik veranderen van club, maar dat wil ik niet. Dit is de club van mijn hart.”

De trofee van de Sportraad ging naar An Blauwblomme die de Special Red Flames naar het goud loodste op de wereldspelen in Berlijn. Deze Special Olympics zijn er voor atleten met een verstandelijke beperking.

Beloftevolle jongere

Beloftevolle jongere van het jaar werd Kasper Baart. Hij werd al eens West-Vlaams Kampioen en ook nu kan het niet meer mislopen nadat hij al 12 van de 14 wedstrijden won.

De eer van sportclub van het jaar was voor Pitbulls base- en softballclub. De club beschikt over een uitstekende jeugdwerking die spelers aflevert aan de nationale ploegen.

De prijs van sportverdienste ging naar Riet Dejonghe. De gewezen volleybalspeelster van onder andere Kieldrecht en Avelgem is sedert 2019 secretaris van DVH Wielsbeke. Ze is ook nauw betrokken bij de jeugdopleiding van de club. Een grote troef voor de verdere uitbouw van deze ambitieuze club. (ELD)