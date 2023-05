Maar liefst 5.400 deelnemers voor AG Belgian Coast Walk

Aan de kust vond zaterdag 13 mei opnieuw de AG Belgian Coast Walk plaats. Maar liefst 5.400 wandelaars stapten de hele kustlijn af van De Panne naar Knokke. Tijdens de eerste editie in 2019 kwamen er 2.600 deelnemers naar de kust afgezakt.

De 5.400 deelnemers van de Belgian Coast Walk hebben zaterdag 14 mei een parcours van 10, 25, 42 of 80 kilometer langs de kustlijn gewandeld. Het was een afwisselend traject van strand, zeedijk, polders en duinen. En de wandelaars kregen ook nog eens een strakke tegenwind voorgeschoteld. Aan de finish in Knokke wachtten bussen de deelnemers op om hen terug naar hun startpunt te brengen.

De Belgian Coast Walk is één van de wandelingen van de organisatie Te Gek!?. Zij willen psychische problemen bespreekbaar bespreekbaar maken. (Belga)