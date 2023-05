Maakt Brugse wielerpiste plaats voor baskettempel?

Stad Brugge, Howest en Sport Vlaanderen engageren zich om verder te gaan met de uitvoering van het masterplan voor de site Sport Vlaanderen. De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst zal dinsdag ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

“De site Sport Vlaanderen moet een toonbeeld worden van sportinnovatie- en kennis. De gemeenschappelijke visie is om de site van Sport Vlaanderen Brugge verder uit te bouwen tot een sportieve en innovatieve ontmoetingsplaats voor sporters, studenten, bezoekers, buurtbewoners en vernieuwende creatieve geesten. Onze ambities zijn groot. Nu is het vooral zaak om de nodige financiële middelen te verzamelen om de vele plannen te realiseren”, zegt schepen van Sport Franky Demon.

Krachtlijnen

Krachtlijnen van het masterplan zijn een beter leesbaar en helderder gebouwencomplex ontwikkelen; een maximale centralisatie van de bebouwing op de site; de creatie van een polyvalente ‘innovation square’ met ruimte voor buitensporten, sportevents, lesactiviteiten…; de renovatie van het sporthotel tot hedendaags sportverblijf; het maximaal benutten van de parkeerfaciliteiten; de publieke ontsluiting van de site en het open karakter ervan via bijkomende toegangen of wandel- of fietspaden; een oplossing vinden voor het huisvesten van de uitleendienst en het technische team van Sport Vlaanderen.

Brugse sporters en verenigingen

De site van Sport Vlaanderen heeft een bovenlokale uitstraling, maar biedt ook heel wat Brugse sporters en verenigingen de nodige infrastructuur. “Het sportcentrum telt nu al twee ruime balsportzalen, verschillende dans-, gevechtssport- en polyvalente zalen, een klim- en turnhal, squashterreinen, een voetbalveld, wielerbaan en een atletiekpiste”, aldus Demon, die verzekert dat de Stad ook binnen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst blijft investeren in de Brugse verenigingen.

“De partners zijn tot een akkoord gekomen om binnen het masterplan een haalbaarheidsonderzoek op te starten naar de realisatie van een topsporthal voor basketbalvereniging Avanti Brugge, die onlangs kampioen werd in de vierde afdeling, waardoor ze volgend seizoen in de derde afdeling van het Belgische basketbal uitkomen. De club koestert de ambitie om door te stoten richting de top van het Belgische basketbal en heeft daarbij uiteraard nood aan aangepaste infrastructuur. Een mogelijkheid op de site Sport Vlaanderen is de zone waar op vandaag de outdoor wielerpiste gesitueerd is. De wielerpiste kon een meerwaarde zijn voor de stad, maar in de praktijk blijkt dat ze onderbenut is, en heel veel ruimte inneemt.” (CGRA)