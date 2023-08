Maaike Ryngaert loopt zondag een thuiswedstrijd Op EK in Menen:“De kers op al mooie taart”

Een van de deelnemers zondag in Menen is de Kortrijkse Maaike Ryngaert. De atlete van het Lentriac team plaatste zich vorige maand ook voor de Ironman van Hawaï.

In het Baskische Vitoria-Gasteiz plaatste Maaike Ryngaert zich in haar eerste volledige Ironman voor het WK in Hawaï. De verzekeringsmakelaar werd tweede in haar leeftijdsgroep, goed voor een rechtstreeks ticket naar de hoogmis van de triatlonsport. “Als je aan dit soort wedstrijden deelneemt, is het een stille droom om je te plaatsen voor de mooiste Ironman ter wereld”, glundert Maaike.

“Mijn eerste doel was de finish overschrijden. Dit lukte me na 10 u. 22. We waren met twaalf leden van de club afgezakt naar het Baskenland, wat het extra tof maakte. De sfeer was er optimaal. Dit is voor mij de kers op een al heel mooie taart deze zomer. In oktober ben ik dus op de afspraak in Hawaï. Iets wat ik daags na mijn kwalificatie al besliste.”

Open kampioenschap

“Maar eerst is er nog het EK in Menen dit weekend. Ik nam al aan alle edities deel, het is immers op een boogscheut van mijn woonplaats. Mijn inschrijving gebeurde al in februari. Nu past deze wedstrijd perfect in mijn planning om nog eens voluit te gaan. Voor eigen volk in een Belgisch tenue mogen lopen, dat is kicken. Deze organisatie is telkens tot in de puntjes geregeld. Het is niet toevallig dat hier een EK mag georganiseerd worden. Ik denk dat het een open kampioenschap wordt. Het blijft dus koffiedik kijken wie zal meestrijden voor de prijzen. Een gokje wagen, is dan ook moeilijk. Voor mezelf zijn er alvast nog puntjes van verbetering mogelijk. Maar daar werk ik aan met mijn trainer Frederik Van Lierde.”

Uitkijken naar Hawaï

“Wat ik verwacht van Hawaï? Ironman Kailua-Kona is dé ultieme droom van iedere triatleet, dé wedstrijd van het jaar. Dé hoogmis van de triatlonsport… Daar zou ik uiteraard een goede wedstrijd willen lopen.”

“Maar alles moet natuurlijk meezitten. Maar dit is ook een erg brutale wedstrijd: 3,8 kilometer zwemmen in zee, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer lopen op een parcours dat allesbehalve vlak is, waar de temperatuur rond de 30°C draait, waar de luchtvochtigheid erg hoog is en waar een krachtige wind voortdurend vrij spel heeft. Maar ik wil toch iets Hawaïwaardig neerzetten”, aldus Maaike Ryngaert.