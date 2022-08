Lotte en Eline in selectie EK jeugdtriatlon: “Goeie prestatie neerzetten en dit keer zonder pech”

Lotte Minnebo uit Assebroek en Eline Debecker uit Nieuwpoort nemen van donderdag 15 tot en met zondag 18 september deel aan het EK triatlon voor de jeugd in het Franse La Baule. Vorig jaar deden ze ook reeds mee en willen nu vooral beter doen.

Het EK Jeugd is er voor triatleten geboren in 2005 en 2006. Voor hen staat er van vrijdag 16 tot en met zondag 18 september de halve finales, finales en een Mixed Team Relay gepland over een afstand van 300 m zwemmen, 8 km fietsen en 2 km lopen. Net als vorig jaar op het EK in Alanya (Turkije) maken Lotte Minnebo en Eline Debecker, beiden zestien jaar en lid van Triatlon Team Brugge, deel uit van de Young Belgian Hammers, samen met Mit Wittemans die dit jaar in Izegem voor de twee dames van TBT eindigde en goed was voor de Belgische titel bij de Jeugd A.

Lotte en Eline namen dit seizoen in zowel binnen- als buitenland zo goed als aan dezelfde wedstrijden deel, tevens bij de junioren (18-19-jarigen). “Op internationaal niveau zijn we niet echt concurrenten, we zijn er dan meer als een team en om elkaar te helpen”, opent Eline Debecker. Op het EK starten beiden op vrijdag bij de Jeugd A. “In die categorie maken we toch kans om voorin te eindigen”, pikt Lotte Minnebo in, die in juli knap zevende werd in de ETU-Juniorcup in Tabor. Debecker werd er twaalfde.

“Met onze leeftijd behoren we bij de juniores tot de jongste, dus zijn die prestaties zeker niet onaardig”, vindt Eline. Beide triatleten zijn nu tweedejaars jeugd A en doen die buitenlandse wedstrijden bij de junioren vooral om zich te meten met de tegenstand, toch een andere concurrentie dan in eigen land. Alsook om ervaring op te doen, zoals bij de start, want die is toch wel verschillend. “In België zijn er zes, zeven van ons niveau. Op buitenlandse wedstrijden is iedereen goed”, vindt Eline. “Dit voelt aan als nog meer een competitie.”

Goede zwemtrainingen

Het EK vorig jaar in september was voor Lotte en Eline de eerste internationale wedstrijd met de Young Belgian Hammers. “De voorbije trainingen worden aangepast met het oog op het komende EK”, weet Eline. “Dat is hoofdzakelijk op clubniveau, met vier, vijf korte, maar goede zwemtrainingen per week.”

“Daarnaast zijn er duurlopen, pistetrainingen en fietsritten tot drie uur. Ik doe dit voornamelijk thuis, mijn ouders hebben met Twins een restaurant en kunnen niet telkens naar Brugge op en af rijden.”

Lotte knikt: “Het is vooral belangrijk dat onze conditie hoog blijft en we maximum kunnen prikkelen, want het EK zijn korte afstanden en niet echt wat we gewend zijn. We willen in Frankrijk vooral een goede prestatie neerzetten en hopelijk zonder pech dit keer. Vorig jaar was Eline gevallen, bij mij was mijn fietsketting losgeraakt. Dat was heel frustrerend. Eline miste hierdoor haar kwalificatie voor de finale, ik had het geluk dat er ik er nog net bij was. Ook voor de mixed relay willen we ons plaatsen. De twee beste jongens en meisjes mogen er aan deelnemen.”

Wie dat zijn, wordt pas daar beslist. Bij de jongens zijn Jens Smolders, Jasper Devos en Cis Huyghe geselecteerd. In het verleden mocht in de relay gestart worden met een meisje, nu is dat een jongen. Hij zal moeten bepalen wat er in het vervolg van de wedstrijd gebeurt en welke plaats ons land in die aflossing kan ambiëren. (ACR)