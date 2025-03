Lorenzo Vanhoutte nieuwe voorzitter van de sportraad: “Mijn sportervaring wil ik inzetten voor onze gemeente”

Het nieuw dagelijks bestuur van de sportraad werd officieel geïnstalleerd, met Lorenzo Vanhoutte als voorzitter. “Ik ben op een punt in mijn leven gekomen waar ik mijn ervaring wil inzetten om bij te dragen aan onze prachtige gemeente”, vertelt Lorenzo.

Lorenzo Vanhoutte (49), industrieel ingenieur bouwkunde en zelfstandige projectleider, heeft een passie voor sport en een brede ervaring binnen verschillende sporttakken. Hij begon op zevenjarige leeftijd met voetbal bij KV Oostende en speelde er tot de Uefa-junioren. Later kwam hij uit in de provinciale reeksen, onder andere bij SV Koekelare.

Zijn trainerscarrière startte hij bij die club, waar hij jeugdploegen trainde en deel uitmaakte van het hoofdbestuur. Vervolgens zette hij zijn trainersloopbaan voort bij KV Oostende, waar hij jeugdcoördinator en bestuurslid werd. Uiteindelijk werd hij de laatste jeugdvoorzitter van KV Oostende.

Naast voetbal heeft Lorenzo een brede sportieve interesse. Hij speelt al meer dan tien jaar tennis en padel bij TC De Mote en is daarnaast actief in snooker, golf en darts bij de club ‘Pastasmieters’. “Ik ben op een punt in mijn leven gekomen waar ik mijn ervaring wil inzetten om bij te dragen aan onze prachtige gemeente. Ik wil een brugfiguur zijn tussen de sportclubs en het beleid en zal een neutrale en adviserende rol spelen. De komende maanden wil ik samen met het bestuur van de sportraad de werking analyseren en onze verschillende sportclubs beter leren kennen. Vervolgens bekijken we waar er verbeteringen nodig zijn. Gelukkig kan ik rekenen op onze schepen van Dport Jan Lievens, onze ervaren ondervoorzitter Dirk Allemeersch en het team van de sportdienst”, vertelt Lorenzo.

Te weinig capaciteit

“De vorige legislatuur investeerde sterk in sport, met als hoogtepunt de vernieuwbouw van sporthal 1. Maar het werk is nog niet af. De capaciteit van verschillende clubs zit aan haar limiet. Zo is er dringend nood aan een kunstgrasterrein voor het voetbal, extra padelterreinen bij TC De Mote en een herlokalisatie voor de schutters. Ook de cafetaria van de sporthal verdient een modernere infrastructuur”, eindigt Lorenzo.

Met zijn enthousiasme en ervaring is Lorenzo Vanhoutte vastberaden om de sport in Koekelare naar een hoger niveau te tillen.