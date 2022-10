Liantis Urban Trail Series opent Winter in Kortrijk met nocturneloop

Op zaterdagavond 10 december vindt de eerste editie plaats van de Liantis Urban Trail Kortrijk. Op een parcours van 7 of 12 km lopen de deelnemers langs of dwars door tal van bijzondere gebouwen en locaties in de stad. Inschrijven voor deze sfeervolle en sportieve nocturne in de Guldensporenstad kan vanaf vandaag.

Het voorbije decennium konden lopers dankzij de Liantis Urban Trail Series al honderden gebouwen in Belgische steden ontdekken die anders zelden of nooit publiek toegankelijk zijn. Op 10 december kan dat voor het eerst ook in Kortrijk. De Liantis Urban Trail Kortrijk wordt de afsluiter van de Liantis Urban Trail Series 2022.

Kortrijk pakt meteen uit met een nocturne-editie tijdens het openingsweekend van Winter in Kortrijk. De deelnemers lopen door de prachtig verlichte binnenstad, die op dat moment al volledig in een gezellige kerstsfeer ondergedompeld zal zijn. Het parcours – er is keuze uit een lus van 12 km of een kortere route van 7 km – loopt onder meer dwars door de Beatrijszaal van het historische stadhuis. Ook het Museum Texture – het gebouw is één van de belangrijkste overblijfselen van de vlasnijverheid – zwaait de deuren open voor de lopers van de Liantis Urban Trail Kortrijk.

Sfeervolle start van Winter in Kortrijk

“De eerste editie van de Urban Trail zal ongetwijfeld vele lopers naar Kortrijk lokken. Er is het feeërieke decor van Winter in Kortrijk en de warme gezelligheid van onze stad. Dit zijn troeven bovenop het uitnodigende parcours langs en door vele gebouwen die de binnenstad bij die gelegenheid openstelt. Na het lopen nog eens nagenieten en zich laten opnemen in de massa garandeert meteen een sfeervolle start van Winter in Kortrijk in de binnenstad. Zo kan je het sportieve aan het aangename koppelen op die dag en erna nog op zoek gaan naar het ideale eindejaarsgeschenk of verbroederen op de kerstmarkt met de andere deelnemers”, zegt Wouter Allijns, schepen van Sport.

In de loop van de komende weken zal de organisatie ook de tientallen andere unieke locaties onthullen die de deelnemers zullen doorkruisen. Om iedereen in alle comfort en veilig door de straten, op de trappen en door de gebouwen te laten lopen, vertrekken de deelnemers verspreid in vier waves, tussen 20u en 21u.

De Liantis Urban Trail Kortrijk is de vierde en laatste manche van de Liantis Urban Trail Series 2022. Brussel mocht op 26 juni de spits afbijten. Binnenkort zijn er ook nog manches in Gent (23 oktober) en Antwerpen (20 november).

Praktisch

19 uur: afhalen borstnummers

20-21 uur: start in 4 waves aan het Guldensporencollege, Diksmuidekaai 6 in Kortrijk

Info en inschrijvingen: www.liantisurbantrailseries.be