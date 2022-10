Lauren Vanlerberghe opnieuw Belgisch kampioen in voltige

Bij Dena Stables in Turhout had het Belgisch kampioenschap voltige in verschillende categorieën plaats. Voltige is acrobatiek op een bewegend paard. Lauren Vanlerberghe uit Roeselare zette in de categorie Senior 2 en 3* de knapste prestatie neer en werd zo voor het elfde jaar op rij Belgisch kampioen.

In de categorie Children 2* ging het goud naar Auke Talpe uit Menen. Lobke Weyts mocht zilver in ontvangst nemen, en Esther Joosen sloot het podium af. Bij de klasse Junior 2* ging het goud naar Jolien Aerts. Naast haar op het podium stond Saar Borgmans als tweede, en Janne Callebert uit Izegem als derde. In de klasse Senior 2 en 3* ging de eerste plaats naar Lauren Vanlerberghe. Caro Degryse uit Ieper kreeg de zilveren medaille omgehangen, gevolgd door Yana Krammerhoffer met brons.

Lauren Vanlerberghe, momenteel op plaats zestien op de wereldranglijst, geniet in voltige internationale faam. Zo nam ze voorbije zomer deel aan het WK in Herning in Denemarken, maar kende daar wat pech en eindigde op een zeventiende plaats op 35 deelnemers. Ze kon er niet deelnemen met de merrie Hollywood van Sophie van Hooydonck, omdat het paard na een lange transport niet fit genoeg bleek. Ook haar reservepaard viel daar plots uit zodat de amazone hulp moest inroepen en zo kreeg ze van team Denemarken hun reservepaard om te gebruiken. (ACR)