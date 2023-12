Lange Munte is zaterdag met twee topwedstrijden het mekka van de zaalsport: “Handbal en basketbal verenigen”

Zaterdagavond 16 december kunnen liefhebbers van topsport op het hoogste niveau terecht in Sportcampus Lange Munte in Kortrijk voor het gratis toegankelijke ‘Topsport Winternacht’. Handbalclub Apolloon Kortrijk Spurs ontvangt in eerste nationale HUBO Hasselt. Enkele uren later is er de clash tussen de basketdames van House Of Talents Kortrijk Spurs en ION Basket Waregem in de hoogste klasse.

Redenen genoeg om af te zakken naar de sporttempel van Kortrijk. “Omdat onze wedstrijden samenvielen, wilden we er iets speciaal van maken”, opent Kristof Vandorpe, administratief medewerker en jeugdcoördinator bij Apolloon Spurs. “Dankzij Stad Kortrijk en de sportdienst die de X-tra Time (ontmoetingsruimte in Sportcampus Lange Munte) een mooie facelift gegeven hebben, kunnen we met de sportclubs de X-tra Time gebruiken tijdens wedstrijden en evenementen.”

“Aangezien we op 16 december beiden de X-tra Time wilden uitbaten, kwam het tot een overeenkomst omdat het voor beide Spurs-clubs mooie affiches zijn. Tom Gheysen (House of Talent Spurs) en ikzelf (Apolloon Spurs) willen met dit gratis evenement publiciteit maken voor het basketbal en het handbal in onze stad. Beide clubs spelen op het hoogste niveau in België, en we hebben het gevoel dat dit nog te weinig geweten is bij de Kortrijkzanen.”

“We hopen dit evenement jaarlijks te kunnen herhalen en misschien te kunnen uitbreiden met nog andere zaalsporten. We hopen zo het Spurs-verhaal meer concreet naar buiten te brengen voor de Kortrijkse bevolking. We hopen op extra publiciteit voor beide sporten en het United Spurs-verhaal. Indien dit een geslaagd initiatief blijkt te zijn, staan we open voor meer van dit soort acties”, klinkt het.

Topsport Winternacht

“Met Topsport Winternacht, zo heet het evenement, willen we dat de supporters van beide clubs elkaars sporttak leren kennen”, gaat General Manager Davy Callewaert van House Of Talents Kortrijk Spurs verder. “We baten samen het sportcafé uit en het is de bedoeling dat dit later nog kan. In de toekomst willen we deze samenwerking ook bereiken met onder andere Balti Kortrijk Spurs, de volleybalfamilie van de Spurs. Er zal een jeugdploegje oplopen en indien je een kersttrui aanhebt, krijg je er nog een gratis drankje bovenop.”

“Sportief gezien kruisen we de degens met ION Basket Waregem tijdens deze Topsport Winternacht. Dit is een must-win. Dat was de match tegen Laarne ook, maar het werd een tegenvaller die naar hartenlust driepunters mocht shotten. Gelukkig pakten we vorig weekend een deugddoende zege op het veld van Brunehaut, de tweede van het seizoen. Dit is voor beide ploegen dé derby, dus hopelijk kunnen we deze winnend afsluiten. Als we met vol geloof aan de opworp komen, moet dit lukken. Behalve Lisa Foucart, die door een knieoperatie out is, zijn we compleet. Offensief draait het alvast goed. Beide ploegen missen hun sterkhouder, wij Lisa, Waregem Tesse Kapenga.”

Positief verhaal

“Vorig weekend gingen we alvast met zware 33-18-cijfers de boot in tegen leider Sasja”, gaat Kristof verder. “Maar er zijn serieuze verzachtende omstandigheden. We missen heel wat geblesseerden. De play-offs blijven het doel. Hubo Hasselt zal alvast geen gemakkelijke klant zijn. Dit is voor ons een topaffiche die hopelijk in ons voordeel uitdraait.”

“Dit moet een mooie aanzet zijn om de United Spurs-clubs naar elkaar toe te trekken. We hopen dat dit een positief verhaal wordt. Is het initiatief een meevaller, dan kunnen we dit verder uitbreiden. We kunnen onze kalenders bijvoorbeeld op elkaar afstemmen. Ook het tijdstip moet beter kunnen. Nu hebben veel jongeren examens. Een andere datum moet tot de mogelijkheden behoren. Laat er ons eerst zaterdag een spetterende avond van maken. Voor de hongerige magen voorzien we de lekkerste braadworsten in onze bar Xtra Time en onze fantastische avond eindigen we met een afterparty.”