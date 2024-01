Lander Depotter en Margot Callewaert sportman en sportvrouw van Avelgem

Vrijdagavond vond de uitreiking van de Sportlaureaten in Theaterzaal Spikkerelle in Avelgem plaats. Ralleypiloot Lander Depotter werd sportman en Water showskiester Margot Callewaert sportvrouw van het jaar.

Het was Sportschepen Liesje Cartreul die de feestelijke avond op gang schoot in het prachtige Spikkerelle. “Dit is nu mijn eerste jaar als schepen van sport, en ik moet zeggen, het is voorbij gevlogen”, zegt ze. “2023 was ook het jaar dat onze Sporthal Ter Muncken dertig jaar geleden gebouwd werd. Deze kreeg dan ook letterlijk een nieuwe voordeur. Er werd een skatepark aangelegd en het college kreeg een nieuwe sporthal waarvan we een huurovereenkomst na de schooluren hebben. Iets wat de sportclubs heel graag zagen gebeuren.”

De sporttrofeeën die werden uitgereikt zijn van de hand van Kimberly Vanderbeken van keramiekatelier O’Mirette te Avelgem.

Lander Depotter werd vorig jaar Belgisch Kampioen Renault Clio Trophy. Dit levert hem nu ook de titel van Sportman van het jaar op. De 20-jarige rallyrijder ging Merten Breye (triatlon, Europees Kampioen Middle Distance AG)) en Chris Deleersnyder (triatlon) vooraf. Sportvrouw van het jaar werd zoals verwacht Margot Callewaert die Europees Kampioen Show Waterskiën in de discipline dubbels samen met haar dubbelpartner Jurgen Van Der Heyden uit Kuurne werd. De Outrijfse ging Nele Deguae en Hannelore Guillemijnn vooraf.

Sportploeg van het jaar werd Damesvolleybalteam Kerdavo Avelgem. De ploeg werd kampioen in Promo 1 en speelt nu in Nationale 3.

Sportjongere werd Henri Vandererven die Europees Kampioen taekwondo sparren werd. Jasper Devos (Triatlon) tweede op het BK en Robbe Staelgraeve (wielrennen) derde op het PK weg stonden mee op het podium.

Nathalie Biebuyck, al 17 jaar actief bij KVK Avelgem werd vrijwilliger van het jaar.

Bij de G-Sporters ging de trofee van Sporter van het jaar naar Alain Amez (Boccia) dat 12 van zijn 15 wedstrijden won.

Eddy Vancrayenest werd met zijn vink Pompidou kampioen van Groot-Avelgem en won de hoofdprijs bij de vis-en vinkenverenigingen.

Een eervolle vermelding ging naar Eric Masure en Annemie Demoor die in 78 tochten ruim 550 kilometer wandelden. (ELD)