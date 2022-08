Kortrijkse sportclubs schieten uit de startblokken met Assist

Sinds kort gaan 15 Kortrijkse sportclubs aan de slag met ‘Assist’, een platform dat de administratieve taken van een sportclub vereenvoudigt. De stad onderhandelde een voordelige prijs en komt het eerste jaar voor de helft tussen in de kost.

Of het nu volleybal of tafeltennis is, sportclubs worden steevast geconfronteerd met dezelfde taken en noden die komen kijken bij de administratie van een sportclub. Het ledenbeheer, de boekhouding, de communicatie… dit werk gebeurt steevast door de trouwe vrijwilligers die de fundamenten zijn van elke succesvolle sportclub of vereniging. Om die werklast te verlichten bestaan platformen die de administratie van een sportclub vereenvoudigen.

Samenwerking sportfederaties

De stad onderzocht de voorbije maanden welke platformen op de markt bestaan en welk ideaal zou zijn voor de Kortrijkse sportclubs. Assist kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Assist werd ontwikkeld vanuit het verenigingsleven en vertrekt vanuit de noden die elke vereniging heeft wat betreft boekhouding, ledenbeheer en vzw-administratie. Doorheen de jaren heeft Assist een goede samenwerking uitgebouwd met diverse sportfederaties. Door die opgebouwde ervaring hebben ze een perfect zicht op de noden van sportclubs en dat wordt weerspiegeld in hun gebruiksvriendelijk platform. Bovendien gaven de Kortrijkse sportclubs die reeds werkten met Assist, aan tevreden te zijn met het product.

Gunstig groepstarief

Kortrijk ondersteunt geïnteresseerde sportclubs en voorziet naast een gunstig groepstarief (139 euro i.p.v. 199 euro) ook éénmalig een terugbetaling van 50% van de kostprijs voor de opstart dit jaar. Op vandaag tekenden reeds een 15-tal clubs in. “De vrijwilligers die een club doen draaien, investeren vaak een groot deel van hun vrije tijd in de club van hun hart. Met deze deal willen we de administratieve werklast voor de clubs en hun vrijwilligers verminderen zodat ze zich kunnen focussen op waar het echt om draait: het sportieve. Sportclubs die dit wensen, kunnen nog steeds instappen op de deal”, zegt Wouter Allijns – schepen van Sport.

De deelnemende Kortrijkse sportclubs reageren enthousiast. “Assist zal een nuttige tool zijn voor onze club. We gaan hier graag mee van start dit seizoen”, aldus Pieter-Jan Malfait, handbalclub Apolloon. “We hebben de rondleiding van Assist mee gevolgd en dit pakket biedt inderdaad veel mogelijkheden die ons wel aanspreken.-”, klinkt het ook bij Luc Vandormael van de Kortrijkse Badmintonclub.