Kortrijks duo Bert en Jade mikt op achtste finale op BK in eigen stad:“De kwartfinale? We hebben enorme pech met de loting”

In Kortrijk vindt op zaterdag 5 en zondag 6 februari het BK badminton plaats, in de sporthal De Lange Munte. Badmintonclub Lebad, de organiserende vereniging uit Kortrijk en Deerlijk, treedt zelf aan met drie spelers. Bert Vandorpe en Jade Blondeel vormen een duo in het gemengd dubbel. “De kwartfinale halen wordt moeilijk.”

Het BK badminton staat dit jaar in Kortrijk geprogrammeerd. Voor het eerst mag Lebad het Belgische kampioenschap organiseren. Zelf treedt het ook aan met enkele spelers, zoals Bert Vandorpe (27) en Jade Blondeel (23), die sinds jaar en dag een duo vormen. De Kortrijkse Jade Blondeel werkt als service-designer in Gent bij design- en onderzoeksbureau KnightMoves, en badmintont al vanaf haar zesde. “Ik ben er door mijn twee grotere broers Senne en Kobe ingerold. Ik wilde gewoon eens testen, en toen ik een aantal keer met hen mee was gegaan, merkte ik dat ik best goed was.”

Dat ging zo goed dat Jade stelselmatig kon stijgen qua niveau. “Vanaf mijn negende kon ik meetrainen met het provincieteam, waarna ik het Vlaamse niveau in bereikte. Qua internationaal werk heb ik toernooien in Nederland en Frankrijk gespeeld. En mijn vijfde en zesde middelbaar heb ik in de topsportschool in Antwerpen volbracht. Ja, ik ben echt professioneel bezig geweest met mijn sport, tot ik naar het hoger moest. Dan heb ik voor mijn studies gekozen.”

Opslagspelletjes

Ook Bert Vandorpe, techconsultant bij Vandelanotte Kortrijk, is de liefde voor het badminton met de paplepel ingegeven. Zijn vader Chris Vandorpe is immers voorzitter bij Lebad “En ook bij mij is het dus via mijn familie gegaan. Mijn tante had toen ik klein was net een nieuwe vriend, een badmintontrainer. Voor mijn verjaardag had hij als cadeau een badmintonracket mee, waarna we enkele opslagspelletjes speelden. Dat vond ik zo leuk, dat ik meteen bij de club ging spelen. Daarna ben ik stelselmatig gestegen tot nationaal niveau, maar selecties op Vlaams niveau of topsportniveau waren helaas net niet aan mij besteed.”

190 spelers

Bij Lebad zijn er 40 recreanten aangesloten, terwijl er tegelijk meer dan 80 jeugdspelers in actie zijn. In competitie, van vijfde provinciale over Vlaamse Liga tot eerste nationale, heeft Lebad een 70-tal spelers. Deze treden aan in een individuele heren-, dames- en gemengde competitie. Een hele boterham, als je weet dat de meeste spelers zowel individueel als bij dubbel actief zijn.

“Ik ben ploegkapitein, dus ik weet als geen ander wat er qua organisatie nodig is” (lacht). Maar de bond zorgt ervoor dat er geen overlapping is in de wedstrijden. Qua opstelling verandert er niet zoveel. Zelf speel ik bijvoorbeeld individueel en dubbel met Gert-Jan Devaere, een speler uit Gent. En ik speel dubbel met Jade. Jade dubbelt dan weer bij de dames met Lotte Derudder.”

“Als we de eerste twee rondes winnen, wat mogelijk is, spelen we in de kwartfinales tegen eerste reekshoofd en drievoudig Belgisch kampioen”

“We kennen elkaar door ons samenspel goed”, zegt Jade. “Op de dag van het toernooi hangt het af van vermoeidheid. In een dag speel je tegen 8 ploegen in eerste nationale. Dan moet je fris zijn” (lacht).

Bert en Jade vormen een duo sinds zes jaar. “Ik weet dat ze defensief sterk is. Ze kan smashes counteren en aan het net is ze echt goed. En net dat is in het gemengd dubbel de tactiek. De heer heeft meer kracht.” “Klopt”, zegt Jade. “Bert is een grote kerel met veel reikwijdte. Als ik ergens niet geraak, staat Bert er negentig procent van de keren. Hij is ook heel bedreven in de afwerking van het punt.”

BK is primeur

Het Belgisch kampioenschap komt voor het eerst naar Kortrijk. Voor Jade en Bert een primeur dus, en naast het enthousiasme is er ook een zekere stress. “Het is wel tof. Eigenlijk is het spijtig dat we pas sinds vorige week wisten dat er veel volk kon komen, anders hadden we wel wat meer promotie gemaakt.”

“Er is al een aantal keer een ‘Provinciaal Kampioenschap’ en zelfs Vlaams Kampioenschap’ in de Lange Munte geweest. Het is hartverwarmend om te zien hoe ook nu weer de hele club bezig is met de organisatie. Mijn ouders zullen er dit weekend ook zijn, dus ze zullen me nog eens kunnen zien spelen. Mijn ma is lid van het jeugdbestuur en regelde de foodbar.”

“Onze sport is niet alleen redelijk streng, maar ook galant en hoffelijk”

Bert staat dan weer in contact met de bond en stad Kortrijk, Jade regelt de communicatie met de pers. “We zijn het gewend om toernooien te organiseren, we weten hoe het moet. Er is iemand om de rackets te spannen en om materiaal te verkopen. Of er dan veel rackets kapotgeslagen worden op toernooi? (lacht) Neen, dat gebeurt niet veel. We hebben een heel beleefde sport. En er zou snel een kaart van de scheidsrechter vallen.”

Gentlemensgame

“Of dat dan de Japanse of Chinese invloed is?”, vult Jade aan. “Nee. Onze sport is redelijk streng, zo hebben we lang in het wit moeten spelen. Badminton is een ‘gentlemensgame’, en is hoffelijk.” Jade en Bert mogen dan al jaren samen spelen, hoog mikken ze niet op het BK. “Onze loting zit niet mee”, zegt Bert. “Als we de eerste twee rondes winnen, wat mogelijk is, spelen we in de kwartfinales tegen eerste reekshoofd en drievoudig Belgisch kampioen (Jona Van Nieuwkerke en Lieze Jacques, red.). En in de dubbel heren zal het nog moeilijker zijn om te overleven. Een kwartfinale zou al mooi zijn.”

“Misschien kan Catelyn Deprez (17) nog iets presteren. Ze komt wel net uit blessure, is pas sinds twee of drie weken aan het spelen, en zit nog op de topsportschool. In eerste nationale speelt ze altijd enkel, en doet ze het goed. Maar ze heeft niets te verliezen.”

“Zelf kijk ik uit naar Leanne Tan, die al een keer of 10 Belgisch kampioen werd, en meer dan 15 keer in de finale stond. Zij is echt wel een topspeelster. Neen, we hopen vooral dat er veel volk afkomt naar het BK, we mikken op een man of 300. Dat zou al een groot succes zijn.”

Het BK wordt op zaterdag 5 en zondag 6 februari gespeeld. Zaterdag, vanaf 9 uur ’s morgens, staan alle matchen tot de kwartfinales op het programma. Op zondag volgen de halve finales (10 uur) en finale (14 uur). Het toernooi is een Covid-Safe-event.

Wie zeker wil zijn van een kaart, kan inschrijven op Bk.lebad.be. Tickets voor één dag kosten 5 euro, voor een heel weekend 10 euro.