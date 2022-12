Kortrijk Spurs organiseren eerste esports basketbaltoernooi in de Benelux

Tijdens de kerstvakantie organiseren de Kortrijk Spurs een reeks basketbaltoernooien op de PlayStation voor jong en oud

Het X-Mas NBA2K23 Tournament bestaat uit vier kwalificatietoernooien doorheen de stad Kortrijk met een grote finale op groot scherm donderdag 29/12 in De Lange Munte. Dit gloednieuwe esports toernooi loopt naast het jaarlijkse internationaal basketbaltoernooi dat ook in de Lange Munte plaatsvindt. Deelnemers aan het X-Mas NBA2K23 Tournament maken kans op leuke prijzen. Het evenement en de prijzen worden mede mogelijk gemaakt door de partners Signpost, Howest, Skyline, Stad Kortrijk, Spectralbot en We Are Esports.

Het evenement is toegankelijk voor iedereen, zowel jong als oud kan gratis deelnemen en hun skills op de proef stellen op het digitale basketbalveld. Het toernooi gaat van start met een influencer battle in het huis van de kerstman. 8 influencers uit de sportwereld, esports community en bekende Kortrijkzanen nemen het tegen elkaar op. Ook de burgemeester en Schepen van Sport wagen zich aan een digitale basketbalmatch.

Op 27 en 28 december vinden de drie andere kwalificatietoernooien plaats op het X-Mas International Basketball Tournament waar iedereen zich kan inschrijven om kans te maken om de halve en grote finale te spelen op 29 december in de Lange Munte.

Voor meer info: www.weareesports.gg