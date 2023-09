Koksijde zet sportkampioenen in de bloemetjes tijdens huldiging

Tijdens de feestelijke huldiging van sportkampioenen in cc CasinoKoksijde was het overduidelijk dat er heel wat sportief talent huist in de gemeente.

Vic Igodt, die nog 13 moet worden, werd als grote tenniskampioen gehuldigd. Ondanks zijn prille leeftijd tenniste hij al een indrukwekkend palmares bij elkaar. Het afgelopen seizoen won hij twee Belgian Junior Circuits, te vergelijken met Belgische mini-grandslams voor de jeugd. Door zijn spectaculaire start moest Vic vanaf april 2023 in de volwassenenreeks meespelen, tegen spelers die soms 15 jaar ouder waren.

Ook in het buitenland bleef Vic niet onopgemerkt.

Hij werd uitgenodigd voor een stage in Spanje met de Spaanse nationale selectie. In juni was hij enkele weken out door een stressfractuur, maar inmiddels is Vic weer helemaal hersteld. Hij staat voor een drukke periode met wedstrijden in heel Europa om zijn plaats op de internationale ranking terug te winnen. Hij kon zijn sportstatuut bij Tennis Vlaanderen verlengen en is kopman van de nationale ploeg. Ondanks het succes staat Vic met beide voeten op de grond. “Ik vind het een bijzondere ervaring dat ik Koksijde en de Tennis en Padel Club Koksijde mag vertegenwoordigen”, reageert Vic.

“Ik ben ook trots op mijn gemeente en dat laat ik graag merken op mijn Instagrampagina.” Ook Vics ouders zijn fier: “Vic is heel matuur voor zijn leeftijd, maar op een gezonde manier. Hij blijft nuchter en bescheiden en gaat goed om met situaties. Hij heeft een doel op lange termijn voor ogen. Of hij nu wint of verliest, hij slaat meteen de pagina om en blikt vooruit. Uiteindelijk draait de leeftijd van mannen bij de wereldtop rond 22 jaar… Vic is nu 12, maar tien jaar gaan snel”, klinkt het.

Ultieme droom

Ook bij surfclub Windekind barst het van het talent. Sol Degrieck en Arthur Van den Brande zetten schitterende internationale prestaties neer en werden respectievelijk eerste en tweede in de U17 Wave. Golfsurftalent Kamiel Deraeve werd eerste op de Rip Curl Grom Search (U12) en derde op het BK Surf 2022 (U14) in Messanges (Frankrijk). Laurent Desaever en Stijn Van den Brande behaalden podiumplaatsen in het windsurfen en Jonas Decoene in het kitesurfen.

Hoewel Kamiel Deraeve (11) niet aanwezig was op de huldiging omdat hij door een administratieve vergissing geen uitnodiging had ontvangen, ziet hij deze eretitel als een stimulans. “Dit is een gelegenheid om onze minder bekende sport extra aandacht te geven”, zegt het waterventje van Oostduinkerke, die al sinds zijn vierde op de surfplank staat. “Mijn motto luidt: Life’s a wave, catch it. Het is mijn ultieme droom om de top te bereiken in het golfsurfen. Daar wil ik alles voor geven. Het surfen komt altijd op de eerste plaats, hoewel ik daardoor zelden tijd heb voor mijn vriendjes en heel wat leuke dingen.”

Nog meer talent

Quirijn Bonhomme van Westhoekruiters blinkt uit in jumping en scoorde in Lummen een eerste plaats met Kick Star CL (8 jaar).

Motorcrosser Gilles Gesquiere werd West-Vlaams kampioen en Belgisch vicekampioen bij de MCLB junioren 500cc.

Bij Tandem West werden de zwemkampioenen die op de Special Olympics Belgium heel wat medailles in de wacht sleepten, in de bloemetjes gezet.

Niels Daubry van het West Coast Lizards klimteam won brons op het West-Vlaams kampioenschap boulderen bij heren.

Isabelle Schrenk van judoclub Koksijde behaalde vorig jaar goud op het Provinciaal Kampioenschap Senioren en twee keer zilver op het Vlaams en Belgisch Kampioenschap. Anouk Helsmoortel won respectievelijk goud, zilver en brons op het Provinciaal, Vlaams en Belgisch Kampioenschap Jeugd 2023. Bij de heren rijfden Yusbek Kagermanov, Aslanbek Kavermanov, Jorden Cambier, Maarten Monteyne, Ray Marinx, Apti Shovlaev, Jasper Lefevere, Kobe Mussly, Awah Joël, Arne Vermote en Jef Bruggeman een hele resem medailles binnen.

Lotte Nuyttens reeg een waslijst medailles aan elkaar in het tafeltennis.

Ook bij de Atletiek Club Koksijde waren er heel wat individuele medaillewinnaars en de club werd ook als Sportkampioenenploeg in de bloemetjes gezet. Ook de badmintonsporters, Hockey Club Koksijde, Petanqueclub Koksijde, Tennis en Padel Club Koksijde, Basketbalclub BBC Koksijde, Volleybalclub De Jumpers Middelkerke (die vanaf dit seizoen traint in Oostduinkerke), Tafeltennisclub Oostduinkerke, Tennisclub Tip Top, Judo Koksijde en turnclub Zeester Immaculata werden gehuldigd als ploeg, en er werden nog een aantal individuele sporters van tafeltennisclub Oostduinkerke gelauwerd.