Kersverse mama Jonie Vanhoutte mikt op ticket voor WK Ironman 70.3:“Na mijn bevalling heb ik maar twee maanden kunnen opbouwen”

Jonie Vanhoutte (28) uit Lichtervelde neemt zondag deel aan de Ironman 70.3 van Turkije. De kersverse mama van Marith wil zich kwalificeren voor het WK 70.3 van 2023 in het Finse Lahti. “Ik hoop in de halve marathon op karakter te kunnen standhouden.”

Jonie Vanhoutte komt uit de atletieksport, maar ontdekte tijdens haar studentenperiode in Leuven de passie voor triatlon. “Ik zwom al een beetje en een vriendin, mijn nonkel, neef én broer deden triatlon.” In Leuven leerde Jonie ook haar man kennen, Brecht De Smedt. “Hij heeft een trainer A-diploma van triatlon en stelt mijn schema’s op. In het begin was het niet evident, maar stap na stap ben ik geëvolueerd. Door gedreven bezig te zijn en regelmaat in mijn trainingen te leggen, kon ik stilaan voorin meedoen.”

Mooi niveau

Vooral in 2021 was Jonie vaak aan het feest. Ze won de 111 van Jabbeke, de halve triatlon in Gravelines en enkele kortere wedstrijden in Zuienkerke, Hulst en Dendermonde. Dit jaar kwam de Lichterveldse, die sinds kort met haar man in het Oost-Vlaamse Borsbeke woont, amper in competitie uit. Niet onlogisch, want in juni beviel Jonie van dochter Marith. “Ik heb mijn conditie in de mate van het mogelijke proberen te onderhouden en heb na de bevalling stelselmatig mijn trainingen opgebouwd. Eind september nam ik deel in Hulst, mijn eerste triatlon na de bevalling. Ik werd meteen derde. Ik was niet in topvorm, maar de wedstrijd verliep veel beter dan verwacht. Marith is nog geen vijf maanden oud. Ik heb vijf maanden niet gelopen en vier maanden niet gefietst. Dat heeft een serieuze impact gehad, want ik had maar twee maanden om weer op te bouwen. Dat heb ik zo behoedzaam mogelijk gedaan, want na een bevalling kan je maar beter wat voorzichtig zijn. In het zwemmen en fietsen haal ik weer een mooi niveau. Als loper mis ik nog intensiteit, omdat ik last heb gehad van heupproblemen. Maar met mijn niveau in het zwemmen en fietsen kan ik al ver geraken.”

Marokko of Turkije

Dit weekend staat Jonie met ambitie aan de start van de Ironman 70.3 in Belek. “Ik zou me graag kwalificeren voor het WK op de halve afstand in het Finse Lahti. Er waren nog twee opties om die selectie af te dwingen: Marokko of Turkije. De keuze viel op Turkije, omdat die wedstrijd in de herfstvakantie valt. Ik sta in het onderwijs als leerkracht lichamelijke opvoeding in het DvM Humaniora in Aalst, waar ik in het Frans lesgeef. De andere triatlons vielen te vroeg na de bevalling. Ik hoop hoog te eindigen, maar heb niet veel zicht op de concurrentie. Dat is dus een vraagteken, net als de halve marathon. Ik ben net hersteld van een blessure. Hopelijk zit ik na het fietsen vooraan en kan ik op karakter standhouden.” Op termijn hoopt Jonie haar droom waar te maken: deelnemen aan de mythische Ironman van Hawaï. “Maar eerst wil ik zien hoe de combinatie met ons kindje lukt. In 2023 zal ik sowieso focussen op enkele halve triatlons. In principe is het de bedoeling om pas over drie jaar aan een volledige Ironman deel te nemen. Dat lijkt me realistischer.”