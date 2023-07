Karel Sabbe op schema om record terug te veroveren in VS: 1.000 miles of 1.609 kilometer in 18 dagen

Karel Sabbe, de ultraloper uit Anzegem is goed op weg om de Pacific Crest Trail van 4.268 op 50 dagen af te lopen en zo zijn record terug te veroveren. Na 18 dagen heeft hij al 1.000 miles – of beter gezegd 1.609 kilometer – in de benen. Karel nam zelfs tussen het lopen door even de tijd om een ludieke foto te maken voor zijn volgers. Ondertussen bevindt hij zich in de Sonora Pass, een bergpas in de staat Californië.

Op 10 juli is ultraloper en tandarts Karel Sabbe uit Vichte, een deelgemeente van Anzegem opnieuw begonnen aan de Pacific Crest Trail in de Verenigde Staten. Dat is een route in de Verenigde Staten van maar liefst 4.268 kilometer van de grens met Mexico in het zuiden tot de grens met Canada in het noorden. Karel legde die al eens succesvol af in 2016 op 52 dagen tijd.

In 2021 echter werd zijn record als snelste verbroken door een Nederlander, iets wat Karel duidelijk dwars zat. Nu wil Karel de volledige route afwerken in 50 dagen tijd. Daarvoor moet hij ongeveer 90 kilometer per dag afleggen op een loodzwaar parcours met 4.000 hoogtemeters.