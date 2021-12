Karateclub Waregem heeft er vijf zwarte gordels bij

Karateclub Waregem heeft er sinds kort maar liefst vijf zwarte gordels bij. “Uniek”, glundert voorzitter Diederik Duyck. Zijn club telt een honderdtal actieve leden, en is een van de grootste van België. “Karate is plezant, en brengt lichaam en geest op één lijn.”

Karateclub Waregem, met thuisbasis in de Sporthal van de Stedelijke Basisschool in Beveren-Leie, werd opgericht in 1979, door Dirk Duyck, die in datzelfde jaar door wijlen sensei (meester) Miyazaki werd bekroond tot karateka met de grootste vooruitgang. Dirk was in 1973 met karate gestart in de karateclub van Wevelgem. Hij behoorde later vijf jaar tot de nationale selectie en vertegenwoordigde België op Europese en wereldkampioenschappen. In 2011 zette hij, na 31 jaar, een stapje opzij, ten voordele van zoon Diederik.

Vader overtroffen

Diederik, nu 42, begon in 1986 als kleine knaap ook met karate. Hij wou in de voetsporen van zijn vader treden. Dat heeft hij wel degelijk gedaan: al toen hij zeventien was, maakte hij deel uit van de nationale selectie en net als zijn vader mocht hij België vijf jaar lang vertegenwoordigen op Europese en wereldkampioenschappen. Hij overtrof zelfs vaders indrukwekkende palmares. Hij werd 3de Dan JKA, zevenmaal West-Vlaams kampioen, acht keer Vlaams kampioen en viermaal Belgisch kampioen; op het EK haalde hij brons en op het WK in Moskou bracht hij het tot in de kwartfinales.

“Ik ben heel fier om voorzitter en hoofdtrainer te zijn van een van de grootste clubs van België”, zegt Diederik. “Dat we vijf nieuwe zwarte gordels kunnen aankondigen, is uniek. Damien Sarrazin (51) uit Anzegem, Virginie Van Poucke (31) uit Beveren-Leie, Dieter Demunck (19) uit Waregem, Frederik Bastiaan (41) uit Harelbeke en Sander Van den Broecke (32) uit Wielsbeke slaagden in hun examens in Brussel, voor een jury van Vlamingen, Walen en een Japanner. Om die gordel te behalen moesten ze een opgelegde en vrij te kiezen oefening tonen. Er wordt verwacht dat je tien technieken kent. De langste bestaat uit 65 bewegingen. De zwarte gordel is de ultieme gordel in deze sport. Die kan je nooit meer kwijt geraken, en is over de hele wereld erkend.”

Plezante sport

De club heeft inmiddels een honderdtal actieve leden, die drie keer per week trainen.

“Karate is een plezante sport, die lichaam en geest op één lijn brengt”, zegt Duyck. “Mensen met een diagnose van onder andere ADHD of autisme komen op doktersvoorschrift bij ons. Vroeger was er een heel strenge discipline, maar nu zijn we daar al gematigder in geworden.”

“Iemand die de stap wil wagen, kan gerust proeflessen komen volgen om te zien of die sport iets voor hem of haar is. We geven stijl- en gevechtsoefeningen, en eenmaal per maand is er competitietraining. Karate staat voor moed, zelfcontrole, nederigheid, hoffelijkheid, eerlijkheid en discipline.” (ELD)