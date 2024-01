Julie Van De Velde verkozen tot Torhoutse sportlaureaat 2023

Na haar knappe prestaties van het voorbije wielerseizoen mag het geen verrassing heten. Julie Van De Velde werd zondagavond in Torhout uitgeroepen tot stedelijke sportlaureaat 2023. Bij de jeugd won Tore Dekoninck, de werpatleet van Houtland AC.

Bij de volwassenenteams werd de Dames 1 van volleybalclub VKt laureaat en bij de jeugdteams de plaatselijke zwemclub Thor. De carrièreprijs De Koarle ging naar wandelaar Ronny Debeuckelaere. Hij is al 36 jaar lid van wandelclub Nacht van Vlaanderen, bestuurslid van Euraudax en een van de schragende krachten van de stedelijke wandelingen voor 50-plussers.

Algemene sportlaureaat Julie Van de Velde kon niet op de uitreiking aanwezig zijn. De Wijnendaalse wielrenster heeft nog maar net de Santos Tour Down Under in Australië gereden. Ze werd er achtste in het eindklassement.