Jorans Wintertuin op Sint-Maartenskerkhof wordt (tijdelijk) WK-dorp:“Hebben geluk met het speelschema van de Rode Duivels”

Voor het plein op het Sint-Maartenskerkhof omgetoverd wordt tot de jaarlijkse Wintertuin, zal de Kortrijkzaan er van 20 november tot 6 december ook terecht kunnen in het WK-Winterdorp. Alle matchen van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar (behalve op maandag en dinsdag) zullen er op groot scherm uitgezonden worden. Na 9 december is de Kortrijkzaan welkom in de Wintertuin.

Dit jaar is er geen WK-dorp op het Schouwburgplein. Kortrijkzaan Joran Vanhoenacker, de man achter de Wintertuin op het Sint-Maartenskerkhof, begrijpt dat er niemand staat te springen om de organisatie op zich te nemen. “Dat is een enorme productie. Stel dat de Belgen niet doorstoten en het is slecht weer tijdens éen of meerdere matchen in de groepsfase, dan is alles voor niets geweest. Zeker omdat het, als je een Winters WK-dorp wil organiseren, aangewezen is om vooral met houten constructies te werken.

Wij laten de Kortrijkzaan niet in de kou staan Organisator wintertuin joran Vanhoenacker

“Winter in Kortrijk zet die productie sowieso op poten, dus is het een kleine moeite om de WK-matchen daarbij te nemen. Bovendien willen we de Kortrijkzaan de kans geven om wedstrijden van de Belgen wél te kunnen bekijken, in een mooie kerstsetting.”

Joran Vanhoenacker hoopt de Kortrijkzaan ook in zijn Wintertuin te verwelkomen, vanaf 9 december. © MD

Ook bij slecht weer

Op het Sint-Maartenskerkhof zal een groot scherm staan, op een overdekt podium. Ook bij slecht weer kunnen de matchen dus bekeken worden. Tijdens de wedstrijden zal het Sporza-commentaar duidelijk hoorbaar zijn.

De Belgen spelen op 23 november hun eerste groepswedstrijd in Qatar tegen Canada (20 uur). Op 27 november geven de Duivels Marokko (14 uur) partij. Op 1 december volgt dan de laatste groepsmatch tegen Kroatië (16 uur).

“We hebben eigenlijk geluk met het speelschema van de Rode Duivels”, aldus Joran. “Dat mag telkens een groot feest worden. Het is wel de bedoeling dat de WK-matchen van de andere landen in een meer gemoedelijke setting plaatsvinden. Zo hebben we mooie riddertafels die passen bij onze Sint-Maartenskerk, en enkele leuke overkappingen tegen de regen. Naar de avond toe wordt alles mooi verlicht en kan je er iets lekkers nuttigen. We openen altijd vanaf 14 uur. De bar sluit om 22 uur. Op maandagen en dinsdagen zenden we geen matchen uit.”

Overlast? Zeker niet! We gaan zelfs samenwerken met het WK-dorp. Sofie (Pizzeria Sofia) zal pizza’s Diavolo Rosso voorzien, wij gaan hamburgers bakken op de hoek van het Sint-Maartenskerkhof en de Kikkerput – Matthieu Beudaert van Table d’Amis

Table D’Amis-uitbater Matthieu Beudaert (midden) en Sofie Verbeke (Pizzeria Sofia) met hun dochter Julliete (rechts), op het WK-dorp op het Schouwburgplein tijdens het EK 2016. © gf

Op het Sint-Maartenskerkhof bevinden zich ook enkele horecazaken, zoals Table d’Amis en Pizzeria Sofia, uitgebaat door het Kortrijkse horecakoppel Matthieu Beudaert en Sofie Delbeke. Zij zien de Rode Duivels-fans graag komen. “We komen goed overeen met de organisatoren van de Wintertuin”, zegt Sofie van Pizzeria Sofia. “Het is al een groot pluspunt dat het plein niet afgesloten wordt door met zwarte doeken bedekte nadarhekken, zoals vorig jaar tijdens de kerstmarkt het geval was. Dat was geen zicht.”

Van geluidsoverlast hebben de twee geen schrik. “In 2021 waren er slechts 2 optredens te luid. Een rockband trad toen op, geloof ik. Neen, hoe meer volk, hoe beter. Het is enkel de buurt die een beetje steigert. Vooral de inwoners van het Begijnhof dan. Die zijn verknocht aan de rust en de stilte.”

“We gaan zelfs samenwerken met het WK-dorp”, pikt Matthieu van Table d’Amis in. Sofie zal pizza’s Diavolo Rosso voorzien, wij gaan hamburgers bakken op de hoek van het Sint-Maartenskerkhof en de Kikkerput.”

Geen WK-dorp tijdens Wintertuin

Op 6 december staan de laatste achtste finales van het WK op het programma. Pas drie dagen later, op 9 december, starten de kwartfinales. Deze wedstrijden zullen niet te bekijken zijn in het WK-dorp op het Sint-Maartenskerkhof. “Een logische beslissing”, vindt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (Team Burgemeester). “Er is een aanvraag bij het evenementenloket ingediend voor beide evenementen. Maar van meet af aan was duidelijk dat een combinatie van de twee niet mogelijk was. Het Sint-Maartenskerkhof is niet zo groot als het Schouwburgplein hé?”

Het is wel heel duidelijk dat er bij particulieren of de gewone Kortrijkzaan minder animo is om iets rond het WK te organiseren. Of dat te maken heeft met een boycot, of met de winterperiode waarin het toernooi doorgaat, laat ik in het midden – schepen van Evenementen Kelly Detavernier

Ook het publiek is anders, vindt Detavernier. “Voetbalfans en mensen die naar de kerstmarkt komen hebben heel andere doelen. Die laatste zijn ook vaak gezinnen met kinderen, of winkelaars. Vaak zijn de tijdstippen waarop de matchen doorgaan te wisselvallig. Geluidsoverlast voor de buurt? Die is het gewoon dat er evenementen zoals de Zomermarktjes voor hun deur georganiseerd worden.”

Dat de weigering om het WK-dorp na 9 december nog te laten doorgaan iets te maken zou hebben met een boycot van het WK in Qatar, ontkent Detavernier. “Het is wel heel duidelijk dat er bij particulieren of de gewone Kortrijkzaan minder animo is om iets rond het WK te organiseren. Of dat te maken heeft met een boycot, of met de winterperiode waarin het toernooi doorgaat, laat ik in het midden.”

De Wintermarkt wordt nu ook even een WK-dorp. © GF

Start Winter in Kortrijk

Kerstmarkt ‘Winter in Kortrijk’ wordt op donderdagavond 8 december officieel geopend. Dan komt burgemeester Ruth Vandenberghe het licht van de Kerstmarkt in Kortrijk aansteken. Vanaf vrijdag 9 december is de Wintertuin iedere dag open. “Er komen tal van bands spelen, die zullen bijdragen tot de vrolijke en gezellige kerstsfeer op het Sint-Maartenskerkhof en in centrum Kortrijk. Ik zou zeggen: zet je chauffage thuis maar even minder en kom je verwarmen met een heerlijke glühwein. Wij laten de Kortrijkzaan niet in de kou staan. We hebben er enorm veel zin in!”, besluit Joran.

Het WK-dorp is vanaf 20 november open, telkens van 14 uur tot 22 uur, maar niet op maan- en dinsdagen. De Wintertuin ontbrandt zijn vuren vanaf 9 december, met dezelfde openings- en sluitingsuren. Op 24 december, 31 december en 1 januari is de kerstmarkt op het Sint-Maartenskerkhof gesloten. De Wintertuin sluit af op 8 januari.