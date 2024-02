Jonge vandaal bekladt tribunes KVK Avelgem: “Hij biechtte alles op aan zijn ouders”

KVK Avelgem is daags na de derby tegen Zwevegem het slachtoffer geworden van vandalisme. Muren en tribunes werden met rode verf beklad. Ondertussen heeft de dader wel alles al opgebiecht. “De jongeman zal de verf nu zelf verwijderen”, klinkt het.

“Helaas hebben wij vandalisme moeten vaststellen aan onze infrastructuur waarbij onze muur werd beklad met rode verf. Dit werd vastgesteld na de derby Avelgem – Zwevegem”, zegt KVK-Avelgem voorzitter Stijn Verbeeck.

Maar ondertussen is wel achterhaald wie de dader is. “Het gaat over een 15-jarige jongen die alles opgebiecht heeft aan zijn ouders. Het is geen jongen van Avelgem of Zwevegem maar hij heeft een link met ‘Young Army Waregem’, een jeugdgroep.”

De ouders van de jongen waren zeer aangeslagen. “En daarom hebben we besloten geen klacht neer te leggen bij de politie. De jongen zelfs zal alles zelf verwijderen”, bevestigt de voorzitter.