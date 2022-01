Jean-Marie Dedecker blikt vooruit op het West-Vlaamse sportjaar 2022: “Winterspelen? Weer 14 dagen ruzie met mijn vrouw”

Ruim twee decennia geleden leidde hij als coach de Belgische judosport naar een climax, bekroond met olympisch goud voor onder meer Ulla Werbrouck en een onvergetelijk EK in Oostende. Vandaag is Jean-Marie Dedecker (69) burgemeester van Middelkerke, sportliefhebber in hart en nieren en de man achter het BK veldrijden van komend weekend. Samen met Dedecker blikken we vooruit op het (West-Vlaamse) sportjaar 2022. “De Rode Duivels wereldkampioen in Qatar? Daar geloof ik niet meer in.”

Dedecker: “Door corona valt alles in het water. Geen vips. Geen extra catering om mensen frietjes te laten eten. En nu zelfs geen publiek meer. Dit BK in Middelkerke was al een zware financiële inspanning, maar nu wordt het een heel zware financiële inspanning. Ik begrijp het niet. We hebben een prachtig parcours in de duinen en op het strand, in de meest gezonde lucht die we in België vinden. Het is een dubbel gevoel.”

“Hopelijk wordt het BK een sportief succes. Er zijn sterke West-Vlaamse crossers, maar het is een echt Wout van Aert-parcours. We maken ons best niet al te veel illusies. Zelf voel ik me ook schuldig. Als Bertje Van Damme me vraagt of hij naar de vip mag komen, moet ik antwoorden dat er dit jaar geen is. Hij, Danny De Bie, Roger De Vlaeminck, Roland Liboton en Bertje Liboton… ik ken al die mannen.”

“Zij zijn hier altijd voor de Superprestigecross, dus ga ik hen ook verwennen op dit BK en hen op restaurant meenemen. Om oude koeien uit de gracht te halen. Ik ben zelf een oude stier. Dan mag je over oude koeien klappen. Daarvoor doe je het. Je weet toch wie er zal winnen.”

“Dat is weer 14 dagen ruzie met mijn vrouw. Voor het bakje van de tv. Ik volg alles van de Spelen. Alles. De hoogmis van de sport en maar om de vier jaar. Ik heb het voor de Hollandse sportbenadering, al staan ze er in het schaatsen heel slecht voor. De 23 gouden medailles van Sochi 2018, dat gaan we niet meer zien. Belgische medaillekansen? Bart Swings op de massastart.”

“Het doet niets af aan zijn verdienste, maar in Nederland wordt dat als de kermiskoers van het schaatsen beschouwd. Het is het verlengde van het skeeleren. En skeeleren is groot in drie landen: Colombia, Italië en België, vooral hier in Zandvoorde. Skeeleren is zoals cyclocross. Die sport is ook in drie, vier landen bekend.”

“Het wordt een grote uitdaging met hun nieuwe Franse coach. Iedere coach heeft zijn kritiek en ik hoorde al lang kritiek op Philip Mestdagh (die in september ontslagen werd, red.). Het is inherent aan die functie. Maar hij heeft wel iets bereikt. De manier waarop hij er uitgegooid is, vind ik niet correct. De Walen hadden een Fransman zitten en de Vlamingen zullen wel weer geplooid zijn. Ik ken de bobowereld van de sport intussen wel.”

“Formule 1, dat is geld, intrige, corruptie, witwas… Maar het is ook top. Ik had ooit een interview met Stoffel Vandoorne. Hij heeft het talent van Hamilton, maar niet het lef. En Formule 1, dat is lef. Het geld was er nochtans en Stoffel heeft zijn kans gehad. Die krijg je maar één keer, of je vader moet multimiljonair zijn.”

“Stoffel was te braaf. Als het nodig is, doet Verstappen de deur dicht, hoor. Ik zag ooit een duel tussen Lauda en Mansell. Het werd geen van de twee. Boem. Boeken toe. Zo’n wereld is het. Het is de technologie van de ruimtevaart. Formule 1 heeft alles.”

“Weet je waarom ik het voor Yves Lampaert heb? Men vroeg hem ooit welke sportuitzending hij eens wilde terugzien? En Yves zei: de Belga Sport over het EK judo in Oostende in 1997. Ik heb Yves wat gevolgd in de uitzendingen van Iedereen Beroemd. Het is een toffe knul, een ex-judoka. Met de voetjes op de grond. Maar de druk om Roubaix te winnen, heeft hij natuurlijk wel zelf op de hals gehaald.”

“Als je zegt dat je die koers absoluut op je palmares wilt hebben, word je door het publiek daarover aangesproken. Ook je tegenstanders weten dat. Maar Yves heeft al voldoende ervaring om met die druk om te gaan. Ik wens hem die zege in Parijs-Roubaix, ook al is die wedstrijd altijd voor een stuk een loterij.”

“De uitspraken van Dejan Veljkovic hebben me niet verrast. In de voetbalwereld schrik ik van niets meer. Voetbal is maffia en de overheid wil daar niets aan doen. Voetbal is handelswaar voor beleggingsclubs geworden. Mensenhandel. Goedkoop koloniaal koopwaar zo vlug mogelijk en op allerhande manieren trachten door te verkopen. 57 procent van de spelers in eerste klasse zijn buitenlanders. Onze eigen jeugdopleiding lijdt daaronder. Maar ja, momenteel worden voetballers in België voor jaarlijks 250 miljoen euro aan belastingen vrijgesteld.”

“We kunnen dat eenvoudig oplossen door het RSZ-statuut van een zelfstandige aan een voetballer te geven. Dan moeten ze niet veel meer betalen én je stopt dat belastingvoordeel. Daarna moet de Vlaamse Regering het doen zoals men het in Nederland aanpakt. Daar moet een speler van buiten de EU 150 procent van het gemiddelde loon krijgen. Dat komt op 440.000 euro per jaar. Weet je hoeveel men in België momenteel aan die spelers betaalt? 89.000 euro. Het gemiddelde loon hier is nochtans 450.000 euro.”

“Weet jij welke clubs er 150 procent daarvan kunnen betalen aan spelers uit Afrika en de Balkan? Dan zou de hele boel gekuist zijn. Het is de bevoegdheid van minister van Economie Hilde Crevits en minister van Sport Ben Weyts. Maar waarom doet de N-VA daar niets aan? Omdat hun oude minister van Sport, Philippe Muyters, bij Antwerp in de Raad van Bestuur zit. Kortom, er zal weer niets veranderen.”

“Er zit een duel voor de groene trui tussen Van Aert en Van der Poel aan te komen. En als er een duel is, is er belangstelling. Trouwens, als er een duel in de bergen zou zijn, wordt de bolletjestrui ook weer belangrijk. Het veldrijden is daar een mooi voorbeeld van. Ik twijfel aan het voortbestaan van die sport. Elke sport heeft een vedette nodig en een vedette is niet alleen iemand die wint.”

Dedecker over Lampaert: “Het is een toffe knul, een ex-judoka. Met de voetjes op de grond.” (foto Getty) © Tim de Waele Getty Images

“Het is ook iemand die de sport verkoopt. Zo’n Van der Poel verkoopt de sport. Zo’n Verstappen verkoopt de sport. Je moet mondig zijn. Je moet de looks hebben. Dat hebben we op dit moment niet in het veldrijden. Als Van Aert weg is, zijn de vedetten weg. We hebben het geprobeerd met de kleine Nys, maar ik denk dat hij tekort zal komen en meer naar de weg zal neigen.”

“In april is er ook al een EK. Er zijn simpelweg te veel EK’s en WK’s. Vroeger was dat niet zo. Je had een WK om de twee jaar en het jaar van de Spelen was er geen WK. Het wordt allemaal uitgehold. Wie kijkt er nog naar baanwielrennen? Er is daar geen kat in geïnteresseerd. Je krijgt er een indigestie van, omdat er te veel kampioenschappen zijn. En het heeft allemaal met die bobo’s te maken. Het moet geld opbrengen. Ook in judo is dat zo. Sinds de Russen het voor het zeggen hebben, is er een slechte trend. De erevoorzitter van de judobond is Vladimir Poetin. De voorzitter, Marius Vizer, is een Roemeen.”

“Het gevolg: voor een klein landje als België is het onmogelijk geworden om nog een kampioenschap te organiseren. Ik had graag het EK of WK naar het casino van Middelkerke gehaald. We hadden plaats, er kunnen daar 3.000 mensen binnen, maar het is onbetaalbaar geworden. Landen als Oezbekistan geven pakken poen.”

“Koen Naert werd heel verdienstelijk tiende op de Olympische Spelen en moet nu zijn Europese titel verdedigen. Marathon is een sport voor Oost-Afrikanen. Bashir Abdi is in België beland. Als hij in Nederland was beland, hadden wij nu een medaille minder. Bashir is hier gevormd, maar zijn fysionomie is niet van hier.”

“Net daarom is de prestatie van Koen in Japan fantastisch. In een mondiale sport, hé. Judoka Matthias Casse haalde zelfs een olympische medaille in een wereldsport. Nina Derwael: idem. Haar tegenstandsters kwamen uit Rusland, China, Japan en de VS. Onderschat dat niet, want zelfs wielrennen is geen mondiale sport.”

“Remco Evenepoel is echt een product van de pr-machine van de journalistiek. Als een jongere een contract met DPG Media heeft, wordt er een vedette gecreëerd. Daar heeft hij ook de intrinsieke kwaliteiten voor. Alleen moet hij ervoor zorgen dat hij zichzelf niet voorbijrijdt. Of ik daaraan twijfel? Ja, ik twijfel daaraan. Evenepoel is een heel getalenteerde jongen, maar ja…”

“Dario Gjergja (een Kroaat, red.) is sinds 2018 bondscoach en traint ook al jaren BC Oostende voor een appel en een ei. Oostende is zo goed als failliet. Gjergja is een absolute vakman, maar het basketbal in België ligt op apegapen. En zeker Oostende. De politieke invloed van Johan Vande Lanotte was van goudwaarde, maar sinds hij geen macht meer heeft, is het bij BCO de pot leegschrapen. Maar ja, het basketbal hier is de derde klasse van de NBA en de tweede klasse van de Balkan.”

“En wat ook speelt: het gebrek aan spankracht. In het volleybal heb je dat ook. Het gaat altijd tussen Roeselare en Maaseik, met soms een ploeg als Menen die zich er tussen gooit. Dat is een gewoonte en dat trekt niet aan. De spanning is weg. En je moet eerlijk zijn: we zijn verwend. Op tv kunnen we elke dag naar de NBA en American Football kijken. Als je Messi kan zien spelen, moet je niet naar KV Oostende gaan kijken.”

“Gert Vande Broek heeft hier nog in de zetel gezeten. Ik viel van mijn stoel toen ik de uitlatingen over hem hoorde. Ik hoop dat hij dit overleeft, want anders is het Belgische damesvolleybal kapot. Hoe kan het dat er tot nu toe van een trainer, die al 25 jaar actief is, nog nooit een slecht woord in de media was verschenen?”

”Men heeft Marjorie Heuls en Yves Kieffer ook met de grond gelijkgemaakt, maar het zijn de enige coaches ter wereld die hun excuses hebben moeten aanbieden, omdat ze van Nina Derwael een olympisch kampioene hebben gemaakt. Er is een voorzijde en een keerzijde aan de medaille.”

”Ik weet dat Gert Vande Broek een topcoach is. De waarheid zal nog wel uitkomen, maar het is jammer voor de sport. Dit had intern al lang opgelost moeten zijn. If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen. De judowereld was ook geen idealistische wereld.But what happens in Vegas, stays in Vegas. Ik kan er een hele column over schrijven.”

“Ik ken de papa van Emma Plasschaert (Bart, schepen van Sport in Oostende, red.) goed. Wij waren met judo even klein, maar je moet je sport verkopen. Emma is leuk genoeg. Ze werd wereldkampioene en hoeveel plaats kreeg ze in de krant? Een kwart van een pagina.”

“Emma Plasschaert kan een vedette worden, maar ze heeft nog te weinig eyes of the tiger”

“Je moet dat ook zelf verkopen. Ik heb gisteren een pannenkoek gebakken om te zeggen dat Matthias Casse wereldkampioen is en geen pannenkoek. En voila, je bent vertrokken. Matthias kan een vedette worden en Emma ook. Maar voor mij heeft ze nog te weinig eyes of the tiger. Ze was veel te gelaten toen ze in Tokio vierde werd. Ze had moeten bleiten. Voor mij was ze een certitude voor een medaille. Daar heeft ze gefaald. Met die wereldtitel heeft ze dat een klein beetje rechtgetrokken, maar er zit meer in Emma.”

Emma Plasschaert. (foto Belga) © JAMES ARTHUR GEKIERE BELGA

“Dat we in Parijs met Maxime Blieck een West-Vlaamse medaillekandidate extra hebben? Er is een inflatie van olympische disciplines die ze van mij meteen weer mogen afvoeren. Ze geven funsporten de status van een olympische sport, terwijl ze dat niet zijn. Dat gaat ten koste van andere sporten. In judo mogen er per categorie maar negen of tien Europeanen naar de Spelen. Quatsch.”

“Ik vrees dat Nina Derwael verzadigd is. Ze wordt overal gevraagd, gedragen en bejubeld. En er is het lichamelijke aspect: zal ze het nog kunnen opbrengen? Voor mij hoeft ze niets meer te bewijzen. Als je mij 20 jaar geleden had gezegd dat wij nu een olympisch turnkampioene zouden hebben, had ik je zot verklaard. Het zou mij verbazen als Derwael tot Parijs doorgaat. Dat WK in Antwerpen in 2023, dat misschien wel.”

“Maar turnen is zo’n belastende sport. Slavenarbeid voor kinderen. Ik had vroeger veel contact met Yves Kieffer en zag de turnsters bezig in de topsporthal van Gent. Dat was een tranendal. Het is de prijs die ze betalen. Maar de ouders stonden wel gewoon toe te kijken.”

“Altijd dat gezever over Hazard. Dat is gewoon een klein dikkerdje dat vetgemest is. Door het geld en het systeem. Ik zie hem nog weglopen toen Leekens hem bij de Rode Duivels van het veld haalde en hij buiten het stadion een hamburger ging eten. Zo’n atleet is voor mij al geklasseerd en vroeg of laat komt dat uit. En toch haalt zo iemand nog elke dag de krant.”

Dedecker heeft het niet voor Eden Hazard. (foto Belga) © BELGA

“De Belgen gaan er in Qatar niet geraken. Er zijn een paar spelers aan hun zwanenzang bezig. Zelfs aan De Bruyne zie je dat hij al moet knokken als hij eens op de bank terechtkomt. Lukaku: idem. Mertens: idem. Het is een generatie die in de herfst van hun carrière zit. En ook Martinez, de gentlementrainer, zit stilaan aan het einde van zijn houdbaarheidsdatum. Er zit metaalmoeheid in de ploeg. Ik hoop dat ik verkeerd ben, maar ik geloof er niet meer in.”