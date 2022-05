Izegem is gaststad voor West-Vlaamse Seniorensportdag: “Derde keer, goede keer”

Op donderdag 19 mei is Izegem gaststad voor de West-Vlaamse Seniorensportdag. Sportcentrum De Krekel wordt het centrale punt vanwaar 55-plussers allerlei sporten kunnen beleven.

“Het is de derde keer dat we deze Seniorensportdag proberen te organiseren. Corona dwarsboomde de twee eerder geprikte data”, weet Annelies Schelpe van de Izegemse sportdienst. “Derde keer, hopelijk dus goede keer, maar we hebben er vertrouwen in.”

“Vroeger werd deze sportdag door het Regionaal Sportoverleg georganiseerd, nu gebeurt dat door de Midwestgemeentes, die elk één keer om de 16 jaar het decor voor dit evenement zijn.”

De Seniorensportdag begint op 19 mei om 13 uur met een ontvangst met koffie in sportcentrum De Krekel in de H. Hartstraat 15. Een uur later start het sporten. De afloop is rond 17 uur voorzien. Wie dat wenst, kan om 18 uur mits vooraf inschrijven warme beenhesp met frietjes, groentjes en streekbier blijven eten. Om 19 uur is er nog muzikale animatie als afsluiter.

Vier wandeltochten

Op het programma prijken onder andere vier wandeltochten. “Blikvanger wordt onze Baronnenwandeling van vier kilometer”, weten Annelies en sportschepen Lothar Feys. “Het gaat om een wandeling met gids van twee uur, die de geschiedenis van lokale adellijke families belicht. De interesse is zo groot dat we extra gidsen gaan voorzien.”

“Er is ook een kastelenwandeling van tien kilometer, onder begeleiding of op eigen tempo te bewandelen, net als een fotozoektocht van zes kilometer. Nieuw is geocaching, een zoektocht van vier kilometer met de GPS, waarbij je kleine verstopte zaken moet terugvinden.”

Beweegcarrousel

Er zijn ook fietstochten van 25, 35 en 45 kilometer. “Verder voorzien we petanque, met tripletten heren en gemengd”, vervolgt Annelies. “Net als boog- en karabijnschieten en sessies dans, fitball en gym. Tot slot is er ook een sport- en beweegcarrousel, met een vrije rondgang en mogelijkheid om te proeven van verschillende sporten. Er is keuze uit boccia, new-age curling, katapultschieten, Kubb, volksspelen, het uittesten van een e-bike, gezelschapsspelen en zwemmen.”

“We raden iedereen aan om op voorhand in te schrijven. Je kan de dag zelf ook nog wel inschrijven voor verschillende sporten, maar de keuze zal dan wellicht beperkter zijn.”

Vooraf inschrijven kan via de sportdienst van je gemeente of de sportdienst van Izegem op 051 30 33 22.

Inschrijving is enkel geldig bij betaling. Zonder maaltijd is de kostprijs 6 euro en met maaltijd 17 euro. Meer info via www.izegem.be/seniorensportdag. (Valentijn Dumoulein)