In Brughia Sports Square in Sint-Kruis opent de eerste indoorgolf in onze provincie

In Brughia Sports Square in Sint-Kruis is de eerste indoorgolf in onze provincie geopend. Een Golfbox-simulator laat starters op een interactieve manier kennismaken met de sport. “Het is zeer realistisch met een afwijking van 2,5 procent in vergelijking met golf buiten.”

Nico Taets, Pieter Van Reeth en Jelle Vanhee namen sinds kort Brughia over en willen er naast racketsporten ook andere sportactiviteiten aanbieden. In de vroegere squashzalen zijn twee golfsimulatoren geplaatst. Christopher Van Hemelryck-Bray (event agency The Media House) en Olivier Stael (docent bij Golf Vlaanderen) zijn de initiatiefnemers.

Ranking

De spelers krijgen in de Uneekor Indoor Golf heel veel data. Uniek aan het systeem is de highspeedcamera. Men ziet het raakpunt, de afstanden en welke richting de bal uitgaat. Wie wil kan na de slag op een bijhorend scherm een swinganalyse maken. Op het groot scherm, waar diverse bestaande golfbanen nagebootst kunnen worden, kunnen de deelnemers voor een 18-holes-golfbaan kiezen. “Met vier spelers maximum kan je elkaar uitdagen om beter te doen. Digitaal wordt er een ranking bijgehouden”, weet Stael.

“Het is voor bedrijven, scholen of jeugdkampen een ideale teambuildingsactiviteit”

De faciliteiten zijn zowel voor beginnende als ervaren golfers ontworpen, met tools voor alle leeftijden. Naast een simulatie op gras kan er op een ponton op het water geoefend worden. “Je pikt het vrij snel op zodat je je vrienden meteen het vuur aan de schenen kan leggen. Het is bijvoorbeeld ook voor bedrijven, scholen of jeugdkampen een ideale teambuildingsactiviteit.”

Tornooi

Families en gezinnen kunnen de indoorgolf in Brughia eventueel koppelen aan padel, tennis of picklebal. “Net als in die sporten is het de bedoeling dat er tornooien komen, dat kan online zelfs wereldwijd. Alsook dat er een team in interclubcompetitie gaat tegen spelers uit andere golfsimulators in ons land.”

Golfbox in Brughia is dagelijks open van 9 tot 23 uur. Een uur golfen met vier tijdens de daluren kost 40 euro. Tijdens de piekuren (18-22 uur) betaal je 50 euro per box. Reserveren kan op www.golfbox.be. (ACR)

christopher@themediahouse.be