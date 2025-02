Huldiging van de Avelgemse Sportlaureaten 2024: “Doorzettingsvermogen, talent en passie!”

Op vrijdagavond 31 januari 2025 was de Spikkerelle een bruisende feestlocatie waar de sportieve sterren van het jaar in de schijnwerpers werden gezet. Het was een avond van prestaties, passie en doorzettingsvermogen. “Avelgem is trots op haar sportieve helden van 2024!” klonk schepen Liesje Cartreul (GBA).

Lieven Voet was de charmante en vlotte moderator van de avond, die met humor en flair de boel draaiende hield. De energieke dansacts van Dance for Friends deden daar nog een schepje bovenop. De avond werd niet alleen gevuld met sportieve prestaties, maar ook met gezelligheid en sfeer. Een bijzonder moment was de uitreiking van de sporttrofee: een prachtig keramieken bord, ontworpen door Kimberly Vanderbeken, met een elegante ‘A’ van Avelgem. Een kunstwerk dat de sportieve prestaties vereerde én de creatieve kant van de gemeente benadrukte.

Schepen van Sport Liesje Cartreul (GBA), was zichtbaar trots op de sportieve prestaties in Avelgem: “Van G-sport tot triatlon, hier gebeurt het!” De zaal klapte vol bewondering voor alle talenten die Avelgem rijk is. Ook voor campusverantwoordelijke sportdienst Kelly Maes was het een bijzondere avond: terwijl ze de avond in goede banen leidde, was het ook een moment van afscheid. Na een kleine vijf jaar bij de sportdienst, wacht haar een nieuwe uitdaging bij de marine. Zij wordt de tweede vrouw in de Belgische geschiedenis ooit bij de Duikerontmijningsdienst!

G-sport: Dorine Opsommer – Een Strijder in Boccia

Dorine Opsommer bewees haar kracht in de G-sport door zeven van haar elf wedstrijden te winnen en een indrukwekkende 67 punten te behalen. “Mijn wil om te winnen is groter dan de obstakels die ik tegenkom,” zei Dorine met een stralende glimlach. Een verdiende overwinning voor deze doorzetter.

Vissers: Patrick Debue – Kampioen van Groot Avelgem

Patrick Debue, kampioen van Groot Avelgem, werd gehuldigd voor zijn geduld en vakmanschap in de visserij. “Het is een kwestie van voelen, van weten waar je moet zoeken,” zei Patrick stralend.

Vinkeniers: Joost Foret en Juulke – Het Muzikale Duo

Joost Foret en zijn legendarische vogel, Juulke, die maar liefst 573 liedjes zong, werden gehuldigd voor hun indrukwekkende muzikale prestaties. “Geduld en passie voor vogels zijn de sleutel,” verklaarde Joost terwijl hij zijn prijs in ontvangst nam.

Vrijwilliger: Eveline Vanoverberghe – Het Hart van Kerdavo

Eveline Vanoverberghe kreeg de eer voor haar jarenlange inzet bij Kerdavo volleybal. Haar werk als vrijwilliger is onmiskenbaar belangrijk voor de club. “Het is een eer om deel uit te maken van zo’n hechte gemeenschap,” zei Eveline, zichtbaar geëmotioneerd.

Beloftevolle Jongere: Auke Van Assche – Zilver op het EK U18

Auke Van Assche, die zilver behaalde op het EK U18 volleybal, kreeg een welverdiende erkenning voor zijn prestaties. “Sport en school zijn een balans, maar met discipline kom je er,” zei Auke trots;

Sportman: Steven Verschuere – Marathononderbreker

Steven Verschuere brak de marathonbarrière met een tijd van 2:19:44 in Eindhoven. “Elke kilometer was een strijd, maar uiteindelijk kwam ik over de finishlijn met een glimlach,” vertelde Steven na zijn indrukwekkende prestatie. Hij zette de elfde snelste tijd neer van alle marathonlopers van 2024. Straf!!

Sportvrouw: Kathleen Vanmarcke – De Triatlonkoningin

Kathleen Vanmarcke werd gehuldigd voor haar uitmuntende prestaties in de triatlon. “Triatlon is fysiek en mentaal zwaar, maar met doorzettingsvermogen kom je ver,” zei Kathleen, terwijl ze haar welverdiende trofee in ontvangst nam.

Sportploeg: No Limit Ladies – Zilver op het BK Ploegen Triatlon Viersel U23

Het vrouwelijke triatlonteam No Limit Ladies veroverde zilver op het BK Ploegen Triatlon Viersel U23. “Samen hebben we alles gegeven,” zei een van de dames, terwijl de ploeg als geheel de overwinning vierde.

Eervolle Vermelding: Ann Vanrenterghem – Epilepfiets voor Lea

Ann Vanrenterghem kreeg een eervolle vermelding voor haar inzamelingsactie voor een epilepfiets voor Lea, een meisje met ernstige epilepsieaanvallen. “Het was belangrijk om iets terug te doen voor de gemeenschap,” zei Ann. Haar actie was een prachtig voorbeeld van solidariteit.

Avelgem Straalt!

Na de uitreikingen werd de avond afgesloten met een receptie, waar de laureaten in een sfeervolle setting konden genieten van de felicitaties en warme gesprekken. “Avelgem is trots op haar sportieve helden van 2024, die allen doorzettingsvermogen, talent en passie hebben getoond. Proficiat aan iedereen die zich in de sportieve wereld heeft onderscheiden! Avelgem blijft schitteren!”, klonk trotse schepen Cartreul.