Hoogleedse sportinfluencers maken promovideo op Gitsberg

Vrijetijdspunt Trimard slaat de handen in elkaar met de Hoogleedse sportinfluencers Fitwithdriesandjolien. Met hun 26.000 volgers zijn Dries en Jolien welgekend op Instagram. “We willen graag de inwoners aanzetten om meer te bewegen. Naar aanleiding daarvan werd op vrijdag 24 maart op de Gitsberg een promotievideo gemaakt”, klinkt het.

De sportclub Sporters van 8830, opgericht door Vrijetijdspunt Trimard, telt momenteel 445 leden en richt zich op de individuele sporters in de gemeente. “Via het platform Strava dagen we inwoners uit om maandelijkse uitdagingen te voltooien. Een segment is een bepaald stuk die langs een route loopt, bijvoorbeeld de Gitsberg. De bedoeling is om dit stuk zo snel mogelijk af te leggen. Wie het segment het snelst aflegt, komt bovenaan het klassement te staan op Strava. Aan de ene kant wordt de competitiviteit tussen de leden onderling aangewakkerd en geven ze het beste van zichzelf. Anderzijds krijgen ze te maken met leuke wandel-, fiets- of looproutes in de gemeente. Dries en Jolien zijn het geknipte duo om mee te werken. Het Hoogleeds koppel is actief op sociale media en zet heel wat mensen aan tot bewegen”, vertelt schepen Frederik Sap.

Beloning

“Om de leden extra te triggeren om de uitdagingen aan te gaan, wordt er een beloning voorzien voor zij die de maandelijkse challenges voltooien. Er is een ruim assortiment aan sportgagdets zoals een zonnebril, een pet, een handdoekje en een loopshirt die de leden nadien kunnen meenemen naar huis. Binnenkort wordt het assortiment uitgebreid met een exclusieve sporttas. Sinds kort worden de segmenten ook toegevoegd aan lokale loop- en wielerwedstrijden zoals Rechte Deur Ooglé en de Memorial Daan Myngheer. De leden van de Sporters van 8830 krijgen dan de kans om deze segmenten af te leggen tijdens de verkenning van het parcours of tijdens de wedstrijd zelf”, aldus de gemeente Hooglede. (EVG)