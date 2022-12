Hoe preus moeten we niet zijnop Club, Filou en Knack?

We zijn nog eens preus lik fjirtig, zoals onze baas het zo graag zegt. Onze nationale trots, de Rode Duivels, de Gouden Generatie, is toch danig afgebladderd, zodat het tijd is om even de West-Vlaamse vlaggen boven te halen.

Op alle redacties wordt dezer dagen hard nagedacht over sportjaaroverzichten. Op deze redactie: de West-Vlaamse hoogtepunten van 2022. Dan roept Tom: “De gele trui van Lampaert en Kenneth Vandendriessche, Ironman op Lanzarote! Waarop Tjorven zegt: “Michael Vanthourenhout als Europees kampioen!” Enzovoort. Topmomenten, ja. Maar door al die individuele topprestaties vergeten we al snel enkele straffe teamprestaties: Club Brugge landskampioen voetbal, Knack Roeselare landskampioen volleybal en Filou Oostende landskampioen basketbal. Omdat we het zo gewoon zijn: in 2022 was het voor Club al de derde titel op rij, voor Knack de tweede op rij na vijf opeenvolgende titels van 2013 tot 2017 en voor Filou Oostende de elfde titel op rij! Daar mogen we best preus op zijn, toch?

Maar in de staart van 2022 is het nóg wat straffer geworden. Onze drie West-Vlaamse topclubs zijn bezig Europa te veroveren. In november plaatste Club Brugge zich al bij de beste zestien van Europa en in december dwongen zowel Filou Oostende – dat in Istanboel de Europese topper Galatasaray versloeg, vergelijkbaar met de 0-4 van Club in Porto – en Knack Roeselare ook uitzicht af op respectievelijk de achtste en de kwart finales van de Champions League – zie ook verder in de krant. Met een beetje geluk staan er dus straks in de drie belangrijkste teamsporten bij de top van Europa (afgezien van de Euroleague basketbal dan, die is weggelegd voor de clubs met de nodige licenties en miljoenenbudgetten) drie clubs uit het Belgische provincietje West-Vlaanderen – goed voor amper 1,2 miljoen inwoners. U mag nu rechtstaan en even hard applaudisseren en even terecht trots zijn als de Kroaten en Marokkanen op hun nationale voetbalploeg.

In december 2023 vergeten we op onze lijstjes misschien alweer onze drie topclubs als Shari Bossuyt en Alexander Doom wereldkampioen zijn geworden… Want Filou en Knack – allebei ook al halve finalist in de beker, zo superieur zijn ze – stevenen alweer af op een nieuwe landstitel. Voor Club Brugge wordt een vierde opeenvolgende titel minder evident. Hiernaast denken verschillende Club-iconen dat blauw-zwart de kloof van 13 punten met Genk nog zal overbruggen, iets in ons twijfelt daar sterk aan. Dan moet Club dit seizoen maar meteen de Champions League winnen. Stel je voor! Hoe preus zullen we dan niet zijn?