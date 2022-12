Harelbeke heeft beste sportaanbod van Vlaanderen

Sport.Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, roemt stad Harelbeke als de stad met het beste sportaanbod van Vlaanderen. Sport.Vlaanderen gaf de stad de ‘Overall Award’, mede ook voor de werking van de sportdienst.

In 2022 daagde Sport.Vlaanderen de sportdiensten van steden en gemeenten opnieuw uit om beleving toe te voegen aan hun initiatieven en zo hun inwoners aan het sporten en bewegen te zetten. Dit konden ze doen aan de hand van zes criteria: sporten zonder drempels, sportief gezin, georganiseerd sportaanbod en sportieve school, werkplek en vrije tijd.

Sportdiensten die vier van de zes criteria tot een goed einde brachten werden gehuldigd en mogen zich één jaar lang een #sportersbelevenmeer-gemeente/stad noemen. Sportdienst Harelbeke werd primus in categorie 3 georganiseerd sportaanbod, met het spel Harelbeke Universalis. Zij kregen ook de Overall Award voor beste sportaanbod.

Harelbeke Universalis

“We loven niet enkel het grote aanbod aan sportclubs, ook de werking van de sportdienst is prima”, luidt het bij de jury. Uiteraard is diensthoofd Michael Vannieuwenhuyze opgetogen. “Samen met ons Team Sport hebben we ons aanbod van sporten, activiteiten en evenementen de voorbije jaren gevoelig uitgebreid: sporten en bewegen is belangrijk.” Zo waren er onder meer de padelsite in Hulste, sport voor mensen met (jong)dementie, de sportieve tweedaagse Onbeperkt Wild, de Nature Run, de Happy Stones wandeling voor gezinnen met kinderen, de Sports Nights Open Air en de allereerste editie van de Harelbeke Universalis.

Behalve de titel krijgt de sportdienst een cheque van 3.000 euro voor de aankoop van sportmateriaal. “Het is onze bedoeling om ons sportaanbod nog verder uit te breiden en te blijven vernieuwen”, besluit de sportdirecteur. Zo is er op 10 februari een après-skirun en komt er een tweede editie van de succesvolle Sportbeurs. De kans is reëel dat er in september een eerste Obstacle Run komt.