Hannelore Guillemyn is sportvrouw

Hannelore Guillemyn van het No Limit Team mag zich sportvrouw noemen. Ze behaalde vorig jaar vier eersteplaatsen op sprint- en kwarttriatlons, zowel nationaal als internationaal. Emma D’haene van atletiek Zuid-West had een mooi seizoen en werd tweede. Een eervolle vermelding was er voor wielrenster Joyce Vanderbeken die door de jury als sportvrouw werd uitgeroepen. Het reglement stelt echter dat een atleet geen twee keer in drie opeenvolgende jaren kan winnen. Vandaar de eervolle vermelding. (GJZ/foto GJZ)