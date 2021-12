Gymnaste Evi Milh en roeier Marlon Colpaert zijn Oostendse sportpersoonlijkheden van het jaar

Vrijdagavond werden in CC De Grote Post in Oostende de sportpersoonlijkheden van het jaar verkozen tijdens het Feest van de Oostendse Sport. Gymnaste Evi Milh (21) en roeier Marlon Colpart (21) werden respectievelijk tot sportvrouw en -man van het jaar gekozen.

Het Feest van de Sport kon vrijdagavond onder strikte coronamaatregelen doorgaan. Stad Oostende viert traditiegetrouw jaarlijks zijn atleten en sportploegen die tijdens het jaar een uitzonderlijke sportprestatie geleverd hebben. Binnen de verschillende categorieën wordt telkens een laureaat gekozen.

Bij de jeugd werden Brent Deklerck (gymnastiek, trampoline), Matice Provoost (Zwemmen) en Matsu major (Jiu Jitsu) genomineerd bij de jongens. Bij de meisjes sleepten Anaïs Delrue (zwemmen), Astrid Van Roy (roeien) en Lina Meeuwis (voetbal) een nominatie in de wacht. Uiteindelijk waren het Brent Declerck en Astrid Van Roy die hun nominatie wisten te verzilveren. Bij de jeugdsportploegen was het KRNSO 8+ junior damesteam (roeien) die boven jeugdvoetbalploeg Fusion U17 werd verkozen.

Europese titel

Bij de vrouwen werden Evi Milh (gymnastiek, tumbling), Fran Vanhoutte (skeeleren) en Helena Ponette (atletiek, 400 meter) genomineerd. Bij de heren kregen Giebe Algoet (atletiek, hoogspringen), Marlon Colpaert (roeien) en Quinten Bossche (jetski) een nominatie op hun naam. Daar waren het uiteindelijk Evi Milh en Marlon Colpaert die tot sportvrouw en -man werden gekozen. Milh sleepte eremetaal in de wacht tijdens de teamfinale tumbling op het Europees kampioenschap in Sotsji (Rusland). Colpaert sleepte dan weer brons in de wacht met Bruggeling Tibo Vyvey tijdens het WK U23 in het Tsjechische Racice. Het jaar daarvoor haalde hij de Europese titel en twee gouden medailles op de Belgische Kampioenschappen binnen.

Bij de sportploegen waren het Koninklijke Voetbalclub Oostende (KVO), basketbalclub Filou Oostende en Hermes Rekkenshop Oostende (Volleybal) die genomineerd werden. De eer om als ploeg van het jaar verkozen te worden ging naar BC Filou Oostende. De Oostendse basketbalclub haalde in juni nog de tiende landstitel binnen.