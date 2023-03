Grootste West-Vlaamse indoor padel- en petanquecomplex Garrincha zwaait op 31 maart de deuren open

Op vrijdag 31 maart opent het nieuwe en onmiddellijk grootste indoor padel- en petanquecomplex van West-Vlaanderen op de sportsite Wembley in Heule. Bij de officiële inhuldiging zijn ook schepen van Sport Wouter Allijns en burgemeester Ruth Vandenberghe, die allicht ook een partijtje zullen spelen, aanwezig. Vanaf dinsdag 28 maart kan je via de smartphone app van Playtomic een padelveld reserveren.

De negen padelvelden en 16 petanqueterreinen van Garrincha in de Kortrijksestraat zullen straks, vanaf zaterdag 1 april, geopend zijn voor het grote publiek. “Dit is de grootste club van West-Vlaanderen en ook de eerste indoor padelclub van deze provincie”, zeggen Philippe Ombregt en Frederic Meurisse van Garrincha. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 2,6 miljoen euro.

Padelvelden zijn er al in de regio, maar echte indoorvelden ontbraken nog. Garrincha vult nu die leemte op – Schepen van Sport Wouter Allijns

De populariteit van padel kende de voorbije jaren een ongeziene boost en de padelclubs schoten daaropvolgend als paddestoelen uit de grond. Kortrijkzanen die zich aan een potje wilden wagen moesten al gauw uitwijken richting Kuurne, Garrincha Kortrijk moet die leemte nu opvullen. In totaal zijn er negen padelvelden, waarvan vijf indoor. De velden hebben een systeem met camera’s om alle acties te registreren en naar YouTube te uploaden. Daarnaast komen er ook nog eens 16 petanqueterreinen bij, waarvan de helft indoor, die meteen in gebruik genomen zullen worden door de leden van de Petanqueclub Kortrijk. Garrincha Kortrijk heeft ook een bar, douches en kleedkamers. De parking aan Hoeve De Blauwpoorte wordt al gebruikt.

Garrincha telt negen padelvelden en 16 petanqueterreinen in de Kortrijksestraat. © Garrincha

Schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester) verheugt zich op de opening. “Padelvelden zijn er al in de regio, maar echte indoorvelden ontbraken nog. Garrincha vult nu die leemte op. Bovendien, en dat is het allerbelangrijkste, zorgt de opening van de belangrijke opwaardering van het sportcentrum Wembley”, zegt hij.

Hel van padel

Door de steile opmars van het spelletje doken er regelmatig verhalen op over ‘de hel van padel’. Mensen die in de buurt van een padelterrein wonen, zouden horendol worden van het constante geluid. Daar zeggen ze bij Garrincha rekening mee gehouden te hebben. “We deden een geluidsstudie en nemen maatregelen. De vijf indoorvelden komen in een gebouw met muren en plafond die geluid absorberen. En waar de vier overdekte padelvelden komen, langs twee zijden open, trekken we een gevel door aan de kant van de tuinen van buurtbewoners. Het geluid, en ook het licht als er ’s avonds gespeeld wordt, raakt zo nooit tot bij de buren.”