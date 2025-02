Goud voor Danny (60) op Nîmes International Archery Tournament: “Tien jaar jonger, dat scheelt”

Van 16 tot en met 19 januari vond het Nîmes International Archery Tournament 2025 plaats, een van de wedstrijden van de World Archery Indoor Series. Danny Callewaert uit Meulebeke, en schutter bij Willem Tell Izegem, behaalde goud in de categorie Recurve Men +50.

“De doelstelling was om zo goed mogelijk te presteren, maar ik heb deze winter wat ups en downs gehad”, opent Danny Callewaert (60) uit Meulebeke. “Ik wou vooral bij de eerste acht eindigen om dan de finale te kunnen mee schieten.

In het verleden heb ik ook al op het podium in Nîmes gestaan. Maar er komen altijd jongere bij. De categorie start vanaf 50 en ik ben er al 60. Tien jaar jonger, dat scheelt toch meteen. Er zitten ook enkele echte topschutters bij.

“Ik startte mijn indoortraining eigenlijk te laat”

Ik heb me best goed kunnen voorbereiden. In het begin van het indoorseizoen trainde ik minder omdat ik meer op buiten gefocust ben, maar we beslisten om toch enkele mooie internationale wedstrijden mee te pikken in onder meer Kings of Archery in Eindhoven (zilver), World Archery in Lausanne (brons), Luxemburg en Berlijn. Dan ben ik weer wat meer beginnen trainen, maar eigenlijk te laat. Toch is het goed gekomen.

Deze overwinning betekent wel heel veel voor mij, ook naar mijn sponsor SSA Archery van Oostende toe. Ze hebben mij altijd gesteund. Het is het mooiste cadeau dat ik hen kan geven”, klinkt het bij een ontroerde Danny. “Ook mijn vrouw die vele weekends alleen thuis zit, wil ik bedanken voor de steun.”

Wereldrecord

“Nu volgt nog het West-Vlaams, het Vlaams en het Belgisch kampioenschap indoor. Maar mijn focus zal nu weer meer op outdoor liggen. Daar zou ik graag proberen om een record op de 60 meter te pakken. In 2020 heb ik het Europees record geschoten op slechts 2 punten van het wereldrecord, maar ondertussen is dat al een flink stuk omhoog gegaan. Ik scoorde 1308 en het wereldrecord ligt nu op 1319. Dat record breken is mijn doel, samen met de volgende mastergames in Torino 2027.” (RV)