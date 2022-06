Giulian is een opkomend talent in de kartsport: “Ieder weekend zijn we met gezin op een circuit”

Nadat Giulian Sorvillo pas in 2019 voor het eerst kennis maakte met karting, is hij nu al een opkomend talent in deze sport.

Giulian Sorvillo verjaart in juli. Omdat zijn verjaardag in de vakantie valt, kan er nooit echt een feestje georganiseerd worden op het moment zelf. “We waren in 2019 op vakantie in Fuerteventura en op mijn verjaardag mocht ik zelf kiezen wat we zouden doen”, vertelt Giulian. “Eerst gingen we naar McDonald’s en daarna wou ik naar het kartcircuit in de buurt. Papa en mijn broer Milan (19) vonden dat ook wel fijn om te doen.” Deze eerste kennismaking met karting viel echter tegen voor Giulian. Hij was 8 jaar en moest in een kinderkart die amper vooruit ging. “Hij was gefrustreerd”, gaat mama Sigried verder. “Mijn papa beloofde me om als we weer thuis waren naar Flanders Indoor Karting in Kortrijk te gaan.” Dit gebeurde. “Daar reden de kleine karts bijna even snel als de grote.” Giulian kreeg meteen de smaak te pakken en had duidelijk aanleg. “Hij was er vlug mee weg”, aldus papa Alexander. “We zijn daar zo’n 15 keer geweest en Giulian reed er al zo goed en aan dezelfde tijd als de beste die er al meer dan 500 keer gereden hadden.”

Acht maanden na zijn eerste ervaring in karting brak corona uit. “Na de eerste harde lockdown mocht er nog niet veel, maar gelukkig kon karting – een buitensport – wel doorgaan. Het was voor ons een uitlaatklep!”

“Alsof hij al jaren reed”

De bal ging aan het rollen en Giulian trok naar een buitenkarting in Genk. “Daar gaan karts aan Giulians leeftijd tot 100 km per uur. We huurden er een competitiekart. Giulian nam daar plaats in en reed alsof hij het al jaren deed.”

De zoektocht naar een raceteam ging van start om assistentie en begeleiding te krijgen tijdens races. Door broer Milan begon Giulian vorig jaar bij Carette Motorsport uit Wingene. De aanschaf van een eerste kart was een feit. Giulian reed er in totaal 6 koersen en kon er ervaring opdoen. Dan kwam MPK, een Frans team. Giulian nam deel aan enkele races in Frankrijk, maar hij wou ook in België rijden.

“Hij is er goed in en we willen hem de kans geven”, stelt Alexander. “Het niveau is redelijk hoog maar het is echter een dure sport. We hebben dus sponsors nodig als Giulian kansen wil blijven krijgen.”

Teams

Giulian en zijn familie ondervonden dat het een moeilijke zoektocht is naar teams, maar zowel piloten als teamleiders en monteurs waren al vol lof over Giulian.

Dit seizoen werd Giulian opgenomen door het gerenommeerde PDB racing team o.l.v. Peter en Nick De Bruijn. “Die mensen staan bekend om hun geweldig palmares. Zo heeft Peter op het wereldkampioenschap karting in 1980 Ayrton Senna verslaan.”

“Mijn broer Milan maakt foto’s en filmpjes om op sociale media te plaatsen”

Volgens Alexander is het PDB racing team een groot team dat op het punt staat om Europese en Wereldkampioenschappen te rijden. “De doorgroeimogelijkheden zijn enorm. We zijn al eens tot hun fabriek in Nederland geweest. Het gerief en de assistentie zijn van professioneel niveau.

Kampioenschappen

Giulian neemt dit jaar deel aan verschillende kampioenschappen. Het GK4 kampioenschap waar hij momenteel op de eerste plaats staat is er één van. Van de drie koersen die binnen dit kampioenschap al plaats vonden won Giulian er twee. Eén keer – toen hij ziek was – werd hij vierde.

Ook aan Iame Series Benelux en Iame EuroSeries – een Europees kampioenschap – neemt Giulian deel.

In de Europese wedstrijden neemt Giulian niet deel aan de wedstrijd in Spanje en Italië omwille van de nodige budgetten. “Hiermee moeten we wachten tot we sponsors hebben”, stelt Alexander. Giulian rijdt binnen dat kampioenschap wel in Mariembourg en in Genk.

Wie interesse heeft in de kartsport en wie wil sponsoren kan contact opnemen via de website www.sorvillogiulian.com

Het hele gezin

De meeste vrije tijd van Giulian en zijn gezin gaat nu naar karting. “Ieder weekend zijn we op een circuit, want de enige manier om nog beter te worden is trainen. Mijn gezin komt mee om te supporteren. Broer Milan maakt foto’s en filmpjes om op sociale media te plaatsen.”

Milan doet ook aan karting, maar op recreatief niveau. “Ik ben ook tegelijk met mijn broer begonnen”, zegt Milan. “Toen ik jonger was hadden mijn ouders hun horecazaak en hadden ze niet de vrije tijd die ze nu hebben. Ik ga wel elk weekend mee trainen maar ik doe geen wedstrijden.”

De eerstvolgende wedstrijd die op de planning staat is die van 26 juni in Genk binnen het kampioenschap Iame Benelux.

Een naam om te onthouden

In de media spreekt men over ‘Giulian Sorvillo’, een naam om te onthouden. Nochtans is Giulian pas laat met de kartsport begonnen. Hij rijdt nog maar anderhalf jaar wedstrijden en strijdt al tegen anderen die al 5 à 6 jaar rijden. Hij is ook de enige die al na anderhalf jaar Euro series rijdt. Misschien kan Giulian al beginnen dromen om later autosport te doen. “Max Verstappen is ook met karting begonnen”.