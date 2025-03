Geslaagde triatlon in Hoppestad

Zondag 16 maart was er opnieuw de sprinttriatlon in en rond het centrum van Poperinge.

“We blikken terug op een zonnige en geslaagde editie”, meldt Veerle Deruyck, sportpromotor bij stad Poperinge en een van de organisatoren van de triatlon. “In totaal hadden we 176 individuele deelnemers en 32 trio’s. Volgende triatleten vielen in de prijzen: De NLT Tornado’s (trio mix), de Triwys (trio heren), de Poedels (trio dames). Bij de recrea junior (-18) heren won Niels Lemmens, bij recrea senior heren (18-40) was Matthis Decraene de beste en hij was ook de snelste Poperingenaar. Bij de recrea 40+ won Frederick Vanderhaeghe. Bij de dames 18-40 Fiebe Vanheele en de 40+ Katrien Bracke. Er waren ook winnaars bij pro junior heren met Seppe Vanoverbeke, 18-40 Antonio Hernaert, pro junior dames Laura Lernout en pro senior dames Fien Peusens. Dimitri Latruwe (pro master heren) en Sabrina Perez (pro master dames) mochten ook op het podium. Elias Verdonck had het snelste Strava-segment en Sanne Keyngnaert was de snelste Poperingse dame.”